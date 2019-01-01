Футбол

Эррера согласовал контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 13:31

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласовал трёхлетний контракт с "ПСЖ". Об этом информирует авторитетное британское издание The Times.
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СМИ: Эррера согласовал трехлетний контракт с «ПСЖ»

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Эррера не договорился с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

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Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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Вице-президент США Майкл Пенс примет участие во внеочередном заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле, которое состоится в среду.
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Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
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Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
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Андер Эррера
Испанский футболист
Испанский футболист баскского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Испании. Начал карьеру в клубе «Реал Сарагоса».
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