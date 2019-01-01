Футбол
Эррера согласовал контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 13:31
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласовал трёхлетний контракт с "ПСЖ". Об этом информирует авторитетное британское издание The Times.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Происшествия
СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже
Следствие ходатайствует о заключении под стражу водителя Mercedes, который, по данным СК, пытался насмерть сбить курсанта МЧС в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Обновлено в 09:07
Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Политика
Мадуро обвинил вице-президента США в одержимости Венесуэлой
Мадуро задался вопросом о том, уделяет ли вице-президент США внимание проблемам американского народа вместо того, чтобы дням в соцсетях и на встречах с прессой говорить о Венесуэле.
Обновлено в 19:03
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Обновлено в 17:49
Хоккей
Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»
Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
Обновлено в 13:31
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Технологии
Рогозин сообщил о формировании «пула друзей Роскосмоса»
Пресс-служба "Роскосмоса" сообщает, что глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин поручил создать рабочую группу под названием "пул друзей Роскосмоса".
Обновлено в 18:40
Путешествия
Топ-7 самых красивых пляжей мира, на которые не жалко потратить время и деньги
Считается, что этот пляж обошел по популярности и красоте даже Мальдивские острова, много лет занимающие лидирующее место в рейтинге "самых-самых".
Обновлено в 17:00
Политика
Генсек ООН призвал возобновить политический диалог в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что кровопролитие в Ливии ещё можно остановить, но до этого необходимо заново запустить политический диалог по урегулированию многолетнего конфликта в стране.
Обновлено в 17:43
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено в 15:50
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Общество
В Москве запустят салют в честь освобождения Одессы
Обновлено вчера в 19:14
Энергетика
Нефть: тенденция к росту котировок сохраняется
На 2019 г. агентство ожидает роста цен на нефть WTI на 4,8%, до 58,80 долларов за баррель, и роста цены Brent на 3,8%, до 65,15 доллара за баррель.
Обновлено в 00:24
Интернет
Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Крыму рейсовый автобус съехал в овраг
Рейсовый автобус съехал с дороги в овраг на трассе Феодосия-Керчь на востоке Крыма, в результате ДТП восемь человек пострадали, один погиб, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Крыму Ольга Кондрашова.
Обновлено в 12:14
Здоровье
Волгоградцы узнали способы похудеть без риска для суставов
Если все-таки случились какое-либо растяжение, ушиб или другая травма, нужно исключить нагрузку на поврежденный участок тела до его полного восстановления.
Обновлено в 14:56