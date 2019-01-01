Футбол

Эррера согласовал контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 13:31

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласовал трёхлетний контракт с "ПСЖ". Об этом информирует авторитетное британское издание The Times.
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СМИ: Эррера достиг договоренности с «ПСЖ»

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СМИ: Эррера достиг договоренности с «ПСЖ»

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Эррера: «На данный момент у нас разные позиции с „Ман Юнайтед“»

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Sports.ru12:11

СМИ: Эррера согласовал трехлетний контракт с «ПСЖ»

Советский спорт12:51
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
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Мадуро задался вопросом о том, уделяет ли вице-президент США внимание проблемам американского народа вместо того, чтобы дням в соцсетях и на встречах с прессой говорить о Венесуэле.
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Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Пресс-служба "Роскосмоса" сообщает, что глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин поручил создать рабочую группу под названием "пул друзей Роскосмоса".
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Считается, что этот пляж обошел по популярности и красоте даже Мальдивские острова, много лет занимающие лидирующее место в рейтинге "самых-самых".
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Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

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Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

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В Москве запустят салют в честь освобождения Одессы

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Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
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Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова

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Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
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Андер Эррера
Испанский футболист
Испанский футболист баскского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Испании. Начал карьеру в клубе «Реал Сарагоса».
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