Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 05:34

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды. Контракт Эрреры с "МЮ" заканчивается летом этого года.

Спорт день за днем

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