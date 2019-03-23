Футбол

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 годаSport.ru 17:43

По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года. Переговоры близки к завершению, футболисту предложен личный контракт 170 тысяч в неделю.
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Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года. Переговоры близки к завершению

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Андер Эррера: «Не знаю, останусь ли в „МЮ“ или наша история подошла к концу»

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Андер Эррера близок к согласованию контракта с ПСЖ

Все про Спорт ру23 марта в 13:42
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Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей.
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В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".
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Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

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Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
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Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
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В Чехове полыхает ангар с горюче-смазочными материалами

В подмосковном Чехове, в деревне Сергеево горит ангар с горюче-смазочными материалами.
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Футбол

Португалия — Сербия 1:1

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не смог доиграть матч квалификации чемпионата Европы - 2020 против команды Сербии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:15
Армия и оружие

Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России

Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Евросоюз переводит из Великобритании объекты спутниковой системы навигации Galileo

Евросоюз переводит станции спутниковой системы навигации Galileo из Великобритании на территорию сообщества в связи с предстоящим выходом королевства из состава ЕС.
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Игры

Голлум станет главным героем новой игры по LOTR

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Армия и оружие

Армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа были запущены 30 ракет.
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Александр Буйнов сильно заболел в свой день рождения

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Музыка

Умер музыкант-авангардист Скотт Уокер

Уокера называли одним из самых загадочных музыкантов современности, отмечает BBC News.
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В Кирове мать заперла в квартире пятерых детей

Обновлено в 07:37
Общество

Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Политика

Airbus поставит в Китай самолеты на €30 млрд

Обновлено в 16:54
Экономика

Минфин предложил повысить цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.
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Финансы

Чистая прибыль «Газпром-медиа» в 2018 составила 2,2 млрд рублей

Чистая прибыль холдинга "Газпром-медиа" в 2018 году составила 2,2 млрд рублей против чистого убытка в размере 3,47 млрд в 2017 году.
Обновлено в 16:38
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

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Единоборства

Штырков дебютирует на турнире UFC в Петербурге. Он заменит Эдилова

Российский боец UFC Иван Штырков заменит соотечественника Абдул-Керима Эдилова на турнире в Санкт-Петербурге.
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Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов

Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что из 100 бывших губернаторов большинство стали членами Совфеда, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, некоторые перешли в государственный или частный бизнес.
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Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
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София Ротару поздравила внука Анатолия Евдокименко с 25-летием

Накануне София Ротару опубликовала в своём микроблоге снимок 25-летнего внука Анатолия Евдокименко.
Обновлено в 01:40
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Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:33
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В Венесуэле снова отключилось электричество

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в понедельник в нескольких районах Венесуэлы, в том числе в Каракасе, сообщают латиноамериканские СМИ.
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Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
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Андер Эррера
Испанский футболист
Испанский футболист баскского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Испании. Начал карьеру в клубе «Реал Сарагоса».
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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