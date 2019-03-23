Футбол
Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 годаSport.ru 17:43
По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года. Переговоры близки к завершению, футболисту предложен личный контракт 170 тысяч в неделю.
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Энергетика
Новинки автогаза: во сколько обойдется умная система учета
Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Обновлено в 15:01
Происшествия
В Тимашевске в жилом доме произошел хлопок газа
Обновлено в 06:05
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Обновлено в 15:14
Происшествия
В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:39
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Хоккей
Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Чехове полыхает ангар с горюче-смазочными материалами
В подмосковном Чехове, в деревне Сергеево горит ангар с горюче-смазочными материалами.
Обновлено в 04:48
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не смог доиграть матч квалификации чемпионата Европы - 2020 против команды Сербии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России
Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Наука
Евросоюз переводит из Великобритании объекты спутниковой системы навигации Galileo
Евросоюз переводит станции спутниковой системы навигации Galileo из Великобритании на территорию сообщества в связи с предстоящим выходом королевства из состава ЕС.
Обновлено в 16:00
Игры
Голлум станет главным героем новой игры по LOTR
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из сектора Газа
Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа были запущены 30 ракет.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Александр Буйнов сильно заболел в свой день рождения
Обновлено в 02:16
Музыка
Умер музыкант-авангардист Скотт Уокер
Уокера называли одним из самых загадочных музыкантов современности, отмечает BBC News.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Кирове мать заперла в квартире пятерых детей
Обновлено в 07:37
Общество
Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Политика
Airbus поставит в Китай самолеты на €30 млрд
Обновлено в 16:54
Экономика
Минфин предложил повысить цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 17:06
Финансы
Чистая прибыль «Газпром-медиа» в 2018 составила 2,2 млрд рублей
Чистая прибыль холдинга "Газпром-медиа" в 2018 году составила 2,2 млрд рублей против чистого убытка в размере 3,47 млрд в 2017 году.
Обновлено в 16:38
Происшествия
В Махачкале загорелся центральный рынок
На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Единоборства
Штырков дебютирует на турнире UFC в Петербурге. Он заменит Эдилова
Российский боец UFC Иван Штырков заменит соотечественника Абдул-Керима Эдилова на турнире в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:53
Политика
Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов
Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что из 100 бывших губернаторов большинство стали членами Совфеда, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, некоторые перешли в государственный или частный бизнес.
Обновлено в 18:23
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
София Ротару поздравила внука Анатолия Евдокименко с 25-летием
Накануне София Ротару опубликовала в своём микроблоге снимок 25-летнего внука Анатолия Евдокименко.
Обновлено в 01:40
Политика
Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:33
Политика
В Венесуэле снова отключилось электричество
Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в понедельник в нескольких районах Венесуэлы, в том числе в Каракасе, сообщают латиноамериканские СМИ.
Обновлено в 14:42
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54