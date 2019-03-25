Футбол
Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 годаSport.ru вчера в 17:43
По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года. Переговоры близки к завершению, футболисту предложен личный контракт 170 тысяч в неделю.
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Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года. Переговоры близки к завершению
Sport24.ruвчера в 16:54
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Обновлено вчера в 08:45
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Закон о признании националистов участниками боевых действий вступил в силу на Украине.
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В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.
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