Футбол
Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 годаSport.ru вчера в 17:43
По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года. Переговоры близки к завершению, футболисту предложен личный контракт 170 тысяч в неделю.
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Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года. Переговоры близки к завершению
Sport24.ruвчера в 16:54
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