Футбол

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 годаSport.ru вчера в 17:43

По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года. Переговоры близки к завершению, футболисту предложен личный контракт 170 тысяч в неделю.
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Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года. Переговоры близки к завершению

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СМИ: Андер Эррера близок к подписанию контракта с «ПСЖ»

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По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
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Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
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Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
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Трое российских военнослужащих погибли в бою с боевиками в Сирии, сообщает Минобороны.
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