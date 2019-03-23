Футбол
Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 годаSport.ru 17:43
По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года. Переговоры близки к завершению, футболисту предложен личный контракт 170 тысяч в неделю.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Авто
Toyota отзывает в России 350 автомобилей GT86
Обновлено в 09:25
Политика
В Венесуэле произошел новый блэкаут
Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено в 14:55
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве
Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Политика
Канада отказалась признавать контроль Израиля над Голанскими высотами
В МИД Канады отказались признавать право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 17:33
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Общество
Реставрация залов Музея современной истории России завершилась
В понедельник, 25 марта, в столице прошла церемония, посвященная завершению реставрационных работ залов Музея современной истории Москвы.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в Японии
Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в японском городе Фукуока.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Мясоед погрыз свиную голову на фестивале веганов
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Певица говорит о том, что рассталась с Фадеевым в теплых отношениях, а их общение стало редким из-за плотного рабочего графика.
Обновлено в 03:00
Футбол
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Обновлено в 18:47
Общество
Кожемяко уволил очередного директора департамента
В понедельник в ходе заседания краевой администрации губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал имя нового директора департамента образования и науки, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Дочь Тома Круза выросла его точной копией
Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.
Обновлено в 20:00
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Футбол
Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»
Обновлено в 10:58
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020
Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
Обновлено в 17:40
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Наука
Учёные: Спорт активирует тромбоциты, добавляющие мозгу нейронов
Немецкие учёные из Технического университета в Дрездене выяснили, что занятия спортом активируют тромбоциты, добавляющие мозгу нейронов.
Обновлено в 08:41
Общество
Россиян предупредили о возможном дефиците рыбы
Россияне осенью 2019 года могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции из-за запрета на реализацию рыбы, пораженной видимыми паразитами.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
США ответят России «технологией будущего»
Обновлено в 17:22