Футбол

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 годаSport.ru 17:43

По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года. Переговоры близки к завершению, футболисту предложен личный контракт 170 тысяч в неделю.
Читать в источнике

Подробнее о событии

CМИ: ПСЖ предложил контракт футболисту МЮ Эррере

RT на русском17:12

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года. Переговоры близки к завершению

Sport24.ru16:54

Эррера: «Все в МЮ поддерживают Сульшера»

Soccer.ru16:14

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года

Sport.ru17:43

Эррера близок к переходу в «ПСЖ»

Евро-футбол.ру17:27

Андер Эррера: «Не знаю, останусь ли в „МЮ“ или наша история подошла к концу»

Матч ТВ14:03

Андер Эррера близок к согласованию контракта с ПСЖ

Все про Спорт ру23 марта в 13:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Политика

СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Авто

Toyota отзывает в России 350 автомобилей GT86

Обновлено в 09:25
Политика

В Венесуэле произошел новый блэкаут

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено в 14:55
Политика

Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве

Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Политика

Канада отказалась признавать контроль Израиля над Голанскими высотами

В МИД Канады отказались признавать право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 17:33
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Общество

Реставрация залов Музея современной истории России завершилась

В понедельник, 25 марта, в столице прошла церемония, посвященная завершению реставрационных работ залов Музея современной истории Москвы.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в Японии

Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в японском городе Фукуока.
Обновлено в 09:28
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Обновлено в 08:28
Происшествия

Мясоед погрыз свиную голову на фестивале веганов

Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес

Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым

Певица говорит о том, что рассталась с Фадеевым в теплых отношениях, а их общение стало редким из-за плотного рабочего графика.
Обновлено в 03:00
Футбол

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Обновлено в 18:47
Общество

Кожемяко уволил очередного директора департамента

В понедельник в ходе заседания краевой администрации губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал имя нового директора департамента образования и науки, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Дочь Тома Круза выросла его точной копией

Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова

Обновлено в 08:00
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Футбол

Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»

Обновлено в 10:58
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Обновлено вчера в 22:22
Футбол

Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020

Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
Обновлено в 17:40
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Музыка

Сергей Шнуров рассказал, чем займется после роспуска «Ленинграда»

Обновлено в 06:12
Наука

Учёные: Спорт активирует тромбоциты, добавляющие мозгу нейронов

Немецкие учёные из Технического университета в Дрездене выяснили, что занятия спортом активируют тромбоциты, добавляющие мозгу нейронов.
Обновлено в 08:41
Общество

Россиян предупредили о возможном дефиците рыбы

Россияне осенью 2019 года могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции из-за запрета на реализацию рыбы, пораженной видимыми паразитами.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

США ответят России «технологией будущего»

Обновлено в 17:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андер Эррера
Испанский футболист
Испанский футболист баскского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Испании. Начал карьеру в клубе «Реал Сарагоса».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное