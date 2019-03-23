Футбол

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 годаSport.ru вчера в 17:43

По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года. Переговоры близки к завершению, футболисту предложен личный контракт 170 тысяч в неделю.
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СМИ: Андер Эррера близок к подписанию контракта с «ПСЖ»

Sportbox.RUвчера в 23:57

СМИ: Андер Эррера близок к подписанию контракта с «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 23:57

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года

Sport.ruвчера в 17:43

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года. Переговоры близки к завершению

Sport24.ruвчера в 16:54

Эррера: «Все в МЮ поддерживают Сульшера»

Soccer.ruвчера в 16:14

CМИ: ПСЖ предложил контракт футболисту МЮ Эррере

RT на русскомвчера в 17:12

Андер Эррера близок к согласованию контракта с ПСЖ

Все про Спорт ру23 марта в 13:42
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В понедельник, 25 марта, стало известно о том, что уголовное дело в отношении российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, равно как и их соучастников, было направлено в столичный суд.
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Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
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Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости».
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Первый замгубернатора Курганской области-директор департамента агропромышленного комплекса региона Сергей Пугин покидает пост.
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Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения

Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
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NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
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В Малайзии начинается крупная выставка военной и гражданской техники

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Сегодня вспоминают жертв страшной трагедии, которая произошла год назад.
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Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
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Курящие отцы провоцируют риск рождения ребёнка с пороком сердца

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Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

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В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

На прошлой неделе кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.
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Неизвестный сообщил о бомбе на борту летевшего в Сингапур лайнера

Неизвестный соообщил о бомбе на борту лайнера, летевшего из индийского Мумбаи в Сингапур.
Обновлено вчера в 23:37
Культура

Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее

Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал отнестись с юмором к акции журналистов "Московского комсомольца" в Историческом музее, которые повесили лишний "экспонат", чтобы написать материал о проблемах защиты музейных ценностей.
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