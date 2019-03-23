Футбол

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 годаSport.ru вчера в 17:43

По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года. Переговоры близки к завершению, футболисту предложен личный контракт 170 тысяч в неделю.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года. Переговоры близки к завершению

Sport24.ruвчера в 16:54

СМИ: Андер Эррера близок к подписанию контракта с «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 23:57

CМИ: ПСЖ предложил контракт футболисту МЮ Эррере

RT на русскомвчера в 17:12

СМИ: Андер Эррера близок к подписанию контракта с «ПСЖ»

Sportbox.RUвчера в 23:57

Эррера: «Все в МЮ поддерживают Сульшера»

Soccer.ruвчера в 16:14

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года

Sport.ruвчера в 17:43

Андер Эррера близок к согласованию контракта с ПСЖ

Все про Спорт ру23 марта в 13:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Петербургская школьница сорвалась, спускаясь с балкона по поводку

Как оказалось, девушка пыталась спуститься на один этаж, используя поводок для собаки.
Обновлено в 02:05
Политика

В раде увидели решение экономических проблем Украины в России

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Обновлено вчера в 21:54
Хоккей

Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

Обновлено вчера в 16:27
Экономика

МРСК Центра и Приволжья наполовину увеличит инвестпрограмму в 2019 году

Как сообщили в компании, в 2019 году сетевики рассчитывают увеличить финансирование инвестиционной программы на 54,1% до 18,8 млрд руб. (в 2018 году вложения составили 12,2 млрд руб.).
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Эксперты назвали самые популярные позиции для губернаторов-отставников

Переход в Совет Федерации оказывается самой популярной моделью транзита региональной власти — фактически пенсией с элементами личной неприкосновенности, прокомментировал РБК президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Венесуэла отказалась связывать российских военных и угрозы от США

Прибытие группы российских военнослужащих в Венесуэлу не имеет отношения к угрозам США о возможном военном вторжении.
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Театры

Константин Богомолов перегрузил Достоевского на петербургской сцене

Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Израиль начал обстрел сектора Газа

Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика

ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты

В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.
Обновлено в 01:36
Космос

НАСА отменило первый выход двух женщин-астронавтов в открытый космос

Обновлено в 01:08
Экономика

Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено вчера в 14:42
Футбол

Португалия — Сербия 1:1

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Баку загорелся крупный торговый центр

Крупный торговый центр горит в Баку, началась эвакуация людей, сообщила во вторник пресс-служба МЧС Азербайджана.
Обновлено в 01:12
Политика

Вступление в НАТО обернется для Грузии «комплексным» ответом России

Обещания Столтенберга о вступлении Грузии в НАТО носят ободряющий характер, не являясь реальным приглашением в альянс, уверен заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Обновлено вчера в 06:42
Космос

Рождение вселенной

Обновлено в 01:22
Технологии

Huawei запустит собственный музыкальный сервис в России

Фото: iStock Китайская Huawei до конца года запустит в России платный музыкальный сервис.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека

Обновлено вчера в 16:54
Общество

Уволившейся из-за фото в купальнике учительнице предложили работу

Напомним, 38-летнюю учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которая занимается зимним плаванием, стали выживать из школы после того, как она выложила в Сети фотографию, где она в коротком платье и туфлях на каблуках сидит на турнике в мороз.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие

Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 01:34
Авто

Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo

Компания Geely официально представила серийную версию нового кроссовера Geely FY11 (Geely Xingyue).
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Энергетика

Цены на газ для населения России могут вырасти из-за «умных» счётчиков

Создание в России интеллектуальной системы учёта газа с применением «умных» счётчиков может увеличить тарифы для населения на 5—10%.
Обновлено в 00:21
Транспорт

На устранение проблемных точек ЦКАД потребуется еще 45 млрд рублей

Государственная компания «Автодор» сообщила об 11 проблемных точках, которые помешают движению транспорта на строящейся Центральной кольцевой автодороге.
Обновлено в 01:12
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»

Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Технологии

Рогозин рассказал о создании беспилотного трамвая в России

Обновлено вчера в 04:41
Общество

Чита оказалась в конце рейтинга доступности секс-услуг в России

Чита попала на 10-ю строчку рейтинга доступности секс услуг в России. Перечень составило издание «Сноб».
Обновлено 24 марта в 05:17
Авто

Toyota и Lamborghini выступили против регистрации Aurus в Европе

Представители компаний считают, что название Aurus созвучно с их брендами.
Обновлено в 01:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андер Эррера
Испанский футболист
Испанский футболист баскского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Испании. Начал карьеру в клубе «Реал Сарагоса».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное