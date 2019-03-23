Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 годаSport.ru вчера в 17:43

По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года. Переговоры близки к завершению, футболисту предложен личный контракт 170 тысяч в неделю.

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года

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