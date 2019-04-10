Футбол

Эррера согласовал контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 13:31

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласовал трёхлетний контракт с "ПСЖ". Об этом информирует авторитетное британское издание The Times.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полузащитник «МЮ» Эррера перейдет летом в «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 15:24

СМИ: Эррера достиг договоренности с «ПСЖ»

Sportbox.RUвчера в 14:27

Эррера: «На данный момент у нас разные позиции с „Ман Юнайтед“»

Soccer.ru09 апреля в 08:10

СМИ: Эррера согласовал трехлетний контракт с «ПСЖ»

Советский спортвчера в 12:51

Эррера не договорился с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Чемпионатвчера в 12:33

СМИ: Эррера согласовал трехлетний контракт с «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 12:30

СМИ: Эррера достиг договоренности с «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 14:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 00:22, Ашберн
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

На территории столичного Храма Христа Спасителя произошел пожар. Загорелись десять из шестнадцати строительных бытовок.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол

Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионов

Примечательно, что первый гол в Лиге чемпионов Роналду забил ровно 12 лет назад — 10 апреля 2007 года, выступая за «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:35
Здоровье

Какие прививки нужно делать взрослым волгоградцам

По словам врача-иммунолога Алины Смирновой, аллергикам уделяется особое внимание, поскольку если есть непереносимость, то человеку делают прививку под наблюдением врача.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено вчера в 13:14
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Мэй заявила, что Британия должна покинуть Евросоюз как можно скорее

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление, что страна до сих пор не покинула Европейский союз из-за разногласий в парламенте страны.
Обновлено вчера в 21:31
Наука

На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций

Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено вчера в 05:30
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм

Обновлено вчера в 22:13
Общество

Прогноз Гидрометцентра на месяц: и снег, и дождь

Вновь теплеть начнет с 20 апреля. Гидрометцентр прогнозирует в этот день уже +8°С, но погоду подпортит дождь.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз белорусских яблок в Россию

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию белорусских яблок и груш.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Порошенко заявил о своей непричастности к коррупционным схемам

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не причастен ни к каким коррупционным схемам.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие

Турция может купить еще одну партию российских С-400

Обновлено вчера в 05:28
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено вчера в 21:48
Общество

Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок

По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес

Отрастивший челку Сергей Лазарев расстроил поклонников сменой имиджа

Отечественный исполнитель Сергей Лазарев решил сменить имидж и отрастил челку, показав свое перевоплощение в Instagram.
Обновлено вчера в 12:51
Транспорт

В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта

Обновлено вчера в 23:56
Космос

ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз»

Объединённые Арабские Эмираты намерены купить у «Роскосмоса» космический корабль «Союз».
Обновлено вчера в 20:40
Здоровье

Растительная пища значительно снижает у людей риск ранней смерти

Американские ученые выяснили, что уменьшить риск преждевременной смерти могут витамины, содержащиеся именно в растительной пище.
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах

Лидеры оппозиционной политической партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и Яир Лапид признали свое поражение на выборах в парламент, сообщает Times of Israel.
Обновлено вчера в 15:15
Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Космос

Космический корабль нового поколения проектируют в Новосибирске

В кооперации с другими научными институтами и предприятиями наши ученые работают над новыми спутниками системы ГЛОНАСС.
Обновлено вчера в 01:10
Общество

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено 09 апреля в 12:54
Армия и оружие

Российская армия покидает Алеппо

Россия покидает местность всего через неделю после совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами, проведенного в этом районе, и через день после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.
Обновлено вчера в 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андер Эррера
Испанский футболист
Испанский футболист баскского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Испании. Начал карьеру в клубе «Реал Сарагоса».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное