Эррера согласовал контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 13:31

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласовал трёхлетний контракт с "ПСЖ". Об этом информирует авторитетное британское издание The Times.

Происшествия На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар На территории столичного Храма Христа Спасителя произошел пожар. Загорелись десять из шестнадцати строительных бытовок.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Футбол Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионов Примечательно, что первый гол в Лиге чемпионов Роналду забил ровно 12 лет назад — 10 апреля 2007 года, выступая за «Манчестер Юнайтед».

Здоровье Какие прививки нужно делать взрослым волгоградцам По словам врача-иммунолога Алины Смирновой, аллергикам уделяется особое внимание, поскольку если есть непереносимость, то человеку делают прививку под наблюдением врача.

Политика В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.

Экономика Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Энергетика Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Политика Мэй заявила, что Британия должна покинуть Евросоюз как можно скорее Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление, что страна до сих пор не покинула Европейский союз из-за разногласий в парламенте страны.

Наука На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.

Общество Прогноз Гидрометцентра на месяц: и снег, и дождь Вновь теплеть начнет с 20 апреля. Гидрометцентр прогнозирует в этот день уже +8°С, но погоду подпортит дождь.

Политика Россельхознадзор запретил ввоз белорусских яблок в Россию Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию белорусских яблок и груш.

Политика Порошенко заявил о своей непричастности к коррупционным схемам Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не причастен ни к каким коррупционным схемам.

Политика Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Общество Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.

Шоу-бизнес Отрастивший челку Сергей Лазарев расстроил поклонников сменой имиджа Отечественный исполнитель Сергей Лазарев решил сменить имидж и отрастил челку, показав свое перевоплощение в Instagram.

Здоровье Растительная пища значительно снижает у людей риск ранней смерти Американские ученые выяснили, что уменьшить риск преждевременной смерти могут витамины, содержащиеся именно в растительной пище.

Политика Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах Лидеры оппозиционной политической партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и Яир Лапид признали свое поражение на выборах в парламент, сообщает Times of Israel.

Политика В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.

Космос Космический корабль нового поколения проектируют в Новосибирске В кооперации с другими научными институтами и предприятиями наши ученые работают над новыми спутниками системы ГЛОНАСС.

Общество Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».