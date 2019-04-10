Футбол
Эррера согласовал контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 13:31
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласовал трёхлетний контракт с "ПСЖ". Об этом информирует авторитетное британское издание The Times.
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Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
На территории столичного Храма Христа Спасителя произошел пожар. Загорелись десять из шестнадцати строительных бытовок.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионов
Примечательно, что первый гол в Лиге чемпионов Роналду забил ровно 12 лет назад — 10 апреля 2007 года, выступая за «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:35
Здоровье
Какие прививки нужно делать взрослым волгоградцам
По словам врача-иммунолога Алины Смирновой, аллергикам уделяется особое внимание, поскольку если есть непереносимость, то человеку делают прививку под наблюдением врача.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено вчера в 13:14
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Мэй заявила, что Британия должна покинуть Евросоюз как можно скорее
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление, что страна до сих пор не покинула Европейский союз из-за разногласий в парламенте страны.
Обновлено вчера в 21:31
Наука
На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций
Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено вчера в 05:30
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Прогноз Гидрометцентра на месяц: и снег, и дождь
Вновь теплеть начнет с 20 апреля. Гидрометцентр прогнозирует в этот день уже +8°С, но погоду подпортит дождь.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз белорусских яблок в Россию
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию белорусских яблок и груш.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Порошенко заявил о своей непричастности к коррупционным схемам
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не причастен ни к каким коррупционным схемам.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
Турция может купить еще одну партию российских С-400
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок
По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес
Отрастивший челку Сергей Лазарев расстроил поклонников сменой имиджа
Отечественный исполнитель Сергей Лазарев решил сменить имидж и отрастил челку, показав свое перевоплощение в Instagram.
Обновлено вчера в 12:51
Транспорт
В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта
Обновлено вчера в 23:56
Космос
ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз»
Объединённые Арабские Эмираты намерены купить у «Роскосмоса» космический корабль «Союз».
Обновлено вчера в 20:40
Здоровье
Растительная пища значительно снижает у людей риск ранней смерти
Американские ученые выяснили, что уменьшить риск преждевременной смерти могут витамины, содержащиеся именно в растительной пище.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах
Лидеры оппозиционной политической партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и Яир Лапид признали свое поражение на выборах в парламент, сообщает Times of Israel.
Обновлено вчера в 15:15
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Космос
Космический корабль нового поколения проектируют в Новосибирске
В кооперации с другими научными институтами и предприятиями наши ученые работают над новыми спутниками системы ГЛОНАСС.
Обновлено вчера в 01:10
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено 09 апреля в 12:54
Армия и оружие
Российская армия покидает Алеппо
Россия покидает местность всего через неделю после совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами, проведенного в этом районе, и через день после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.
Обновлено вчера в 10:42