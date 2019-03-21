Футбол
Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 23:32
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает The Sun, видеть Эрреру в своих рядах хочет "ПСЖ".
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Спорт
Евгения Медведева: «Боль дала мне силы»
Обновлено в 08:28
Хоккей
«Авангард» обыграл «Барыс» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Обновлено в 09:54
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено 20 марта в 10:07
Экономика
ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками
Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Обновлено в 09:32
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт
Эмилия Кларк в возрасте 24 лет вскоре после окончания съёмок первого сезона "Игры престолов" перенесла инсульт и несколько операций на мозге.
Обновлено в 08:57
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Политика
Пушков назвал США главным похоронщиком международного права
Российский сенатор раскритиковал намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что является еще одним примером несоблюдения международного права с американской стороны, как и в случае с нарушениями резолюций ООН по Иерусалиму, отметил Пушков.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Политика
УПЦ подала в суд на Минкультуры Украины из-за приказа о переименовании
В Окружной административный суд Киева поступил иск от Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ), которая просит отменить приказ Министерства культуры о включении УПЦ в число религиозных организаций, обязанных сменить название.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено 20 марта в 14:58
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Политика
Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович
Президент Украины Петр Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Гранату бросили у посольства России в Афинах
Двое неизвестных проезжали мимо консульского отдела посольства России на мотоцикле и в это время бросили взрывное устройство в полицейскую будку.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Названа цена шикарного белоснежного гроба Началовой
Хоронили Юлю в шикарном белоснежном гробу. В разных магазинах элитных погребальных товаров такой стоит от 40 до 59 тысяч.
Обновлено в 08:17
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Могила Юлии Началовой расположилась рядом с могилой мужа Божены Рынски
Как и планировалось изначально, похоронили артистку рядом с могилой погибшего недавно медиаменеджера и супруга светского обозревателя Божены Рынски Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:22
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Возлюбленный подарил Волочковой шубу из рыси за 1,2 млн рублей
Стоит отметить, что шуба обошлась возлюбленному балерины в 1,2 млн рублей.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева в ужасе от жестокости на похоронах Юлии Началовой
Анастасия Макеева в ужасе от жестокости на похоронах Юлии Началовой Актриса пристыдила поклонников погибшей артистки.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Редкую рыбу нашли на пляже в США
Жительница США нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Момент крушения парома в Ираке попал на видео
Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Футбол
Лассана Н’Диайе: «Моя цель – заиграть в ЦСКА, помогать побеждать и забивать голы»
Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе рассказал о своих целях на текущий сезон в чемпионате России, информирует официальный сайт армейцев.
Обновлено в 09:32
Политика
США выразили обеспокоенность изменениями в уставе «Нафтогаза»
Посольство США на Украине выразило озабоченность «неожиданными изменениями», внесёнными в устав «Нафтогаза», а также их потенциальными последствиями.
Обновлено в 08:09
Политика
Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что Минкульт надо разогнать.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Коллеги Началовой рассказали, чем им запомнились последние разговоры с певицей
Обновлено вчера в 09:22
Общество
В Lush ответили на ультиматум Собчак
PR-менеджер Lush Оксана Чернова заявила, что компания не будет увольнять сотрудников из-за ультиматума журналистки Ксении Собчак.
Обновлено в 08:28
Экономика
Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20