Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 23:32

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает The Sun, видеть Эрреру в своих рядах хочет "ПСЖ".

Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»

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