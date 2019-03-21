Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 23:32

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Шоу-бизнес На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.

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