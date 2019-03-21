Футбол
Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 23:32
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Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Петербурге и Липецке проходя обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
Взрыв бомбы произошел возле жилого дома в болгарском городе Перник на западе страны, жертв и пострадавших нет, сообщает в пятницу телеканал Nova.
Обновлено в 03:25
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»
Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ
Обновлено в 03:41
Здоровье
В Москве развивается высокотехнологичная медицина
Обновлено в 00:26
Спорт
Гимнастка Байлз рассказала, когда завершит карьеру
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз заявила, что Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в японском Токио, станут последними в её спортивной карьере.
Обновлено в 02:44
Важное за сутки
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду
Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 93 человек
Число жертв в результате крушения парома недалеко от иракского города Мосул достигло 93 человек. Об этом 21 марта сообщает телеканал Rudaw.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников
Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено вчера в 03:28
Здоровье
Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды
Координатор Всемирной организации здравоохранения по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон сообщил, что лучше всего потреблять воду в момент появления жажды.
Обновлено в 03:29
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Склад наркотиков нашли в квартире на Стойкости
В Кировском районе Петербурга полиция задержала подозреваемого в торговле наркотиками. Дома у него нашли целый склад запрещенных веществ.
Обновлено в 02:16
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Общество
В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы
Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.
Обновлено в 03:06
Хоккей
НХЛ. Барбашев стал первой звездой дня
Вторая звезда – вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, который записал в актив сухой матч с «Айлендерс» (4:0) при 28 отраженных бросках.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Общество
Британские бродяги признались в зарабатывании $800 в день
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей
Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Политика
Венгрия получит газ из России в обход Украины
Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Обновлено в 03:26
Хоккей
«Авангард» оштрафовали на миллион за потухший свет на арене
Континентальная хоккейная лига оштрафовала ХК «Авангард» на 1,1 млн рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Гидрометцентр дал предварительный прогноз на весну и лето 2019 года
Гидрометцентр представил прогноз погоды на вегетационный период с апреля по сентябрь. Ожидается, что на Урале будет теплее обычного.
Обновлено вчера в 03:16