Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 23:32

Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»

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Хоккей Первый хет-трик Барбашёва в НХЛ помог «Сент-Луису» победить «Детройт» По окончании игры Барбашёв, который довел количество своих голов в текущем сезоне НХЛ до 12, был признан первой звездой матча.