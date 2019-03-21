Футбол

Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 23:32

Действующий контракт Эрреры с "МЮ" истекает летом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» предложил контракт полузащитнику «МЮ» Эррере

Sport24.ruвчера в 15:06

Эррера может бесплатно покинуть «МЮ». «ПСЖ» готов платить ему 173 тысячи евро в неделю

Sports.ru00:40

Андер Эррера может перейти в «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 20:57

Эррера близок к переходу из «МЮ» в «ПСЖ» на правах свободного агента

Чемпионат02:16

«Пари Сен-Жермен» желает приобрести игрока «Манчестер Юнайтед»

Sport.ruвчера в 15:43

СМИ: Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ20 марта в 16:50

СМИ: Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RU20 марта в 16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Единоборства

Стала известна точная дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова

Обновлено вчера в 17:33
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Garuda Indonesia передумала покупать 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

После крушения Boeing 737 MAX 8 эфиопской авиакомпании 10 марта, которая стала второй смертельной катастрофой с участием этого вида лайнеров за пять месяцев, национальная индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia отказалась от покупки 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 01:55
Общество

Минздрав разработал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Крепкий алкоголь в России предлагают продавать гражданам с 21 года. Соответствующий законопроект разработал Минздрав, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие

Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт

Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Наука

Болезнь Паркинсона начнут диагностировать по запаху кожи

Обновлено вчера в 11:13
Политика

Лавров рассказал об искусственном предлоге для бомбардировок Югославии

Массовое убийство в Рачаке было искусственно созданным предлогом и провокацией для начала бомбардировок Югославии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:08
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

Российского школьника засосала грязевая жижа

Восьмилетний ребенок провалился в глиняную жижу во дворе одного из домов в Выборге.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10
Кино

Евгений Миронов и Федор Бондарчук снимутся в фильме «Сердце Пармы»

Обновлено вчера в 23:40
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Обновлено в 00:48
Политика

Помпео пообещал продолжать оказывать санкционное давление на Иран

Администрация президента США Дональда Трампа продолжит оказывать санкционное давление на Иран с целью ограничить масштаб его влияния на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:54
Космос

Тестовую ракету запустит частный космический завод под Воронежем

Тестовый запуск ракеты намерен осуществить частный космический завод, который возведет под Воронежем предприятие «НСТР Ракетные Технологии».
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Оренбургский губернатор попросил об отставке

Обновлено вчера в 03:42
Культура

В Минкультуры создадут подразделение по вопросам безопасности музеев

О создании в Минкультуры новой структуры по вопросам безопасности музеев вице-премьер Ольга Голодец сообщила 6 марта.
Обновлено вчера в 10:55
Хоккей

«Тампа Бэй» обыграла «Каролину», Кучеров набрал 120-е очко в сезоне

Обновлено в 01:26
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли три человека

Обновлено в 02:03
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Обновлено вчера в 14:10
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Россельхознадзор предупредил о фальсифицированной икре

В продаже выявлена фальсифицированная красная икра с маркировкой дальневосточных компаний, которые уже не работают.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

В Госдепе пригрозили последствиями за задержание сторонников Гуаидо

Представитель Госдепа США заявил, что задержание венесуэльскими властями сторонников главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо не останется без последствий.
Обновлено в 01:10
Общество

В США на пляже нашли странную рыбу

Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика

ЕС вслед за США начал наступление на Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Италию и Францию, а в апреле в Брюсселе пройдет саммит ЕС и Китая.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

МИД усомнился в объективности приговора Караджичу

МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено вчера в 14:29
Хоккей

Первый хет-трик Барбашёва в НХЛ помог «Сент-Луису» победить «Детройт»

По окончании игры Барбашёв, который довел количество своих голов в текущем сезоне НХЛ до 12, был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:48
Кино

В Новосибирске отменили показ сатирического фильма о блокаде

Руководство кинозала объяснило отмену «Праздника» техническими причинами В Новосибирске кинозал «Синема» отменил показ фильма «Праздник» и встречу с его режиссёром Алексеем Красовским.
Обновлено вчера в 23:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андер Эррера
Испанский футболист
Испанский футболист баскского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Испании. Начал карьеру в клубе «Реал Сарагоса».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное