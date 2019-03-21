Футбол
Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 23:32
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Единоборства
Стала известна точная дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова
Обновлено вчера в 17:33
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Garuda Indonesia передумала покупать 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8
После крушения Boeing 737 MAX 8 эфиопской авиакомпании 10 марта, которая стала второй смертельной катастрофой с участием этого вида лайнеров за пять месяцев, национальная индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia отказалась от покупки 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 01:55
Общество
Минздрав разработал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Крепкий алкоголь в России предлагают продавать гражданам с 21 года. Соответствующий законопроект разработал Минздрав, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Наука
Болезнь Паркинсона начнут диагностировать по запаху кожи
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Лавров рассказал об искусственном предлоге для бомбардировок Югославии
Массовое убийство в Рачаке было искусственно созданным предлогом и провокацией для начала бомбардировок Югославии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:08
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Российского школьника засосала грязевая жижа
Восьмилетний ребенок провалился в глиняную жижу во дворе одного из домов в Выборге.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10
Кино
Евгений Миронов и Федор Бондарчук снимутся в фильме «Сердце Пармы»
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Помпео пообещал продолжать оказывать санкционное давление на Иран
Администрация президента США Дональда Трампа продолжит оказывать санкционное давление на Иран с целью ограничить масштаб его влияния на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:54
Космос
Тестовую ракету запустит частный космический завод под Воронежем
Тестовый запуск ракеты намерен осуществить частный космический завод, который возведет под Воронежем предприятие «НСТР Ракетные Технологии».
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Оренбургский губернатор попросил об отставке
Обновлено вчера в 03:42
Культура
В Минкультуры создадут подразделение по вопросам безопасности музеев
О создании в Минкультуры новой структуры по вопросам безопасности музеев вице-премьер Ольга Голодец сообщила 6 марта.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли три человека
Обновлено в 02:03
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Обновлено вчера в 14:10
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Россельхознадзор предупредил о фальсифицированной икре
В продаже выявлена фальсифицированная красная икра с маркировкой дальневосточных компаний, которые уже не работают.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В Госдепе пригрозили последствиями за задержание сторонников Гуаидо
Представитель Госдепа США заявил, что задержание венесуэльскими властями сторонников главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо не останется без последствий.
Обновлено в 01:10
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
ЕС вслед за США начал наступление на Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Италию и Францию, а в апреле в Брюсселе пройдет саммит ЕС и Китая.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
МИД усомнился в объективности приговора Караджичу
МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено вчера в 14:29
Хоккей
Первый хет-трик Барбашёва в НХЛ помог «Сент-Луису» победить «Детройт»
По окончании игры Барбашёв, который довел количество своих голов в текущем сезоне НХЛ до 12, был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:48
Кино
В Новосибирске отменили показ сатирического фильма о блокаде
Руководство кинозала объяснило отмену «Праздника» техническими причинами В Новосибирске кинозал «Синема» отменил показ фильма «Праздник» и встречу с его режиссёром Алексеем Красовским.
Обновлено вчера в 23:29