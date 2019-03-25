Футбол
Эррера может продолжить карьеру в «Арсенале»Soccer.ru 06:05
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера может продолжить карьеру в "Арсенале", об этом сообщают СМИ.
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Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года. Переговоры близки к завершению
Sport24.ruвчера в 16:54
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
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Написанный в 1938 году "Портрет Доры Маар" был украден в 1999 году с яхты саудовского шейха, в то время, когда она стояла на якоре во французском Антибе.
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Согласно сведениям журналистов MIT Technology Review, официального печатного издания Массачусетского технологического института, в ближайшие недели Россия планирует провести проверку своей готовности к отключению от глобальной интернет-сети.
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Мускулистости молодой особы могут позавидовать даже мужчины. Студентка не перестаёт удивлять своих подписчиков.
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В Англии наркотики в тюрьму передавали в телах мертвых крыс
Обновлено вчера в 09:01
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Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
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Мероприятия по ликвидации борщевика стартуют в Подмосковье
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Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
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Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
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Дважды мама Боярская поделилась милым фото с прогулки с сыновьями
Дважды мама Боярская поделилась милым фото с прогулки с сыновьями Старший сын помогает актрисе управляться с младшим.
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Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
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