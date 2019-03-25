Футбол

Эррера может продолжить карьеру в «Арсенале»Soccer.ru 06:05

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера может продолжить карьеру в "Арсенале", об этом сообщают СМИ.
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Эррера может продолжить карьеру в «Арсенале»

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Чемпионат04:46

CМИ: ПСЖ предложил контракт футболисту МЮ Эррере

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Sportbox.RU05:26

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года. Переговоры близки к завершению

Sport24.ruвчера в 16:54
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Лавров оценил уровень экономического сотрудничества России и США

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в России заявил, что Москва заинтересована в укреплении экономических связей с Вашингтоном.
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Apple представила новые сервисы

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На 3 апреля назначено предварительное судебное заседание по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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В Нидерландах обнаружили картину Пикассо, украденную 20 лет назад

Написанный в 1938 году "Портрет Доры Маар" был украден в 1999 году с яхты саудовского шейха, в то время, когда она стояла на якоре во французском Антибе.
Обновлено в 06:37
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Дима Билан звание заслуженного артиста пришел получать на костылях

Российскому исполнителю популярных песен Диме Билану вручили звание заслуженного артиста Российской Федерации.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Политика

Интернет в России отключат уже в апреле

Согласно сведениям журналистов MIT Technology Review, официального печатного издания Массачусетского технологического института, в ближайшие недели Россия планирует провести проверку своей готовности к отключению от глобальной интернет-сети.
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Общество

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Мускулистости молодой особы могут позавидовать даже мужчины. Студентка не перестаёт удивлять своих подписчиков.
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В Англии наркотики в тюрьму передавали в телах мертвых крыс

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Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

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Саутгейт призвал наказать сборную Черногории за проявление расизма

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Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
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Фигурантом уголовного дела за иные насильственные действия сексуального характера стал 53-летний мужчина, который работает тренером в баскетбольном клубе.
Обновлено в 04:32
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Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
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Мероприятия по ликвидации борщевика стартуют в Подмосковье

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Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
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Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
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Дважды мама Боярская поделилась милым фото с прогулки с сыновьями Старший сын помогает актрисе управляться с младшим.
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