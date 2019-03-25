Эррера может продолжить карьеру в «Арсенале»Soccer.ru 06:05

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера может продолжить карьеру в "Арсенале", об этом сообщают СМИ.

Эррера может продолжить карьеру в «Арсенале»

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