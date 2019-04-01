Общество

Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгамиVSE42 Новости 01:11

Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Константину Эрнсту после скандала предложили разделить «Голос. Дети» на два отдельных проекта

Актуальные Новости01:54

Эксперт предложил создать шоу для детей знаменитостей и шоу для «детей из народа»

Аргументы недели01:41

Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами

VSE42 Новости01:11

Эрнсту предложили создать шоу для «звездных» детей после федерального скандала

URA.Ru00:25

Депутат Манукян предложил разделить шоу «Голос. Дети»: для обычных детей и наследников звезд

Телепрограмма00:58

Взбудораженные россияне назвали настоящего победителя шоу «Голос. Дети»

Дни.рувчера в 23:17

«Голос. Дети» предложили разделить на два шоу

Национальная служба новостейвчера в 15:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Хоккей

Малкин считает почетным сыграть в одном звене с Кучеровым

Думаю, Кучеров – претендент номер один, и он обязан выигрывать. Сыграть с ним в одном звене будет почетно.
Обновлено в 02:44
Общество

Челябинск вошёл в топ-10 рейтинга самых бедных городов России

Челябинск занял 10 место в рейтинге самых бедных городов России. Список составляли аналитики маркетингового агентства Zoom Market.
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие

Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию

Обновлено вчера в 17:41
Политика

Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров

21 и 22 апреля в трёх городах Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Погибли порядка 260 человек, сотни ранены.
Обновлено в 01:54
Общество

Император Японии сегодня отречется от престола

Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Общество

Ревизоров шоу «Голос. Дети» проверят на детекторе лжи

После скандала «Первый канал» привлек для проверки результатов голосования компанию Group-IB, занимающуюся раскрытием киберпреступлений.
Обновлено вчера в 13:14
Общество

Граждане Китая массово вывозят из России собак и кошек

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в апреле китайцы вывезли из страны через пункт пропуска «Нижнеленинское» 80 питомцев.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, Народный артист России

Обновлено в 01:05
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Общество

МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта

МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Культура

Нагиев может уйти из «Голоса» после скандала с дочкой Алсу

Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
Обновлено вчера в 19:47
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Минниханов после пожара в Актаныше поручил проверить все школы

Глава РТ Рустам Минниханов поручил провести проверку пожарной безопасности в школах и детсадах республики после пожара в Актнашышском районе.
Обновлено в 03:12
Авто

Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе

На онлайн-аукционе «Copart» продали машину, которая не вписывается в эту устоявшуюся тенденцию.
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие

Двигатель SSJ решили модернизировать под самолеты-амфибии Бе-200

Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс имени Бериева (ТАНТК) начал работы по ремоторизации самолетов-амфибий Бе-200 с украинских двигателей на российско-французский SaM-146, который для этих целей будет модернизирован, следует из годового отчета предприятия за 2018 год.
Обновлено в 00:52
Кино

Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк

Обновлено вчера в 13:08
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»

Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Общество

В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками

В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 02:53
Авто

Названы причины ажиотажного спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Марка Datsun, принадлежащая концерну Nissan, вывела на рынок «внедорожный» компактвэн Datsun Cross весной 2018 года.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей

В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
Обновлено вчера в 19:25
Кино

«Мстители: Финал» заработали 99,5% всех киносборов в России за день

Согласно информации Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, 29 апреля на фильм о супергероях пришлось 99,5% всх сборов и предварительных продаж билетов по всей России.
Обновлено вчера в 15:15
Кино

Скончался режиссер Джон Синглтон

Обновлено вчера в 19:56
Здоровье

Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете

Обновлено вчера в 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное