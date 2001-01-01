Общество
Эрнсту поставили жесткий ультиматум после скандала на шоу «Голос. Дети»Дни.ру вчера в 14:56
По мнению Манукяна, пришло время изменений и для "Голоса" – иначе в следующем сезоне шоу высоких рейтингов не видать.
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Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено вчера в 03:53
Наука
Ученые назвали причину появления ранней седины
Испанские ученые установили причины, по которой седина начинает появляться в раннем возрасте.
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину ухода из шоу Ильи Авербуха
Дарья Мороз назвала истинную причину ухода из ледового шоу хореографа Ильи Авербуха.
Обновлено вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Ида Галич и Kyivstoner стали новыми героями «Comment Out»
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом
«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Музыка
Учителя наказали в Краснодаре за исполнение детьми песни Круга
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Сестра Элины Быстрицкой расплакалась у гроба актрисы
Гроб Элины Быстрицкой буквально утонул в цветах на сцене, а возле него были выставлены награды, которые она получила во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика
Дома в Калининградской области за год подешевели на два процента
В Калининградской области средняя стоимость загородного дома за первые три месяца текущего года составила 6 262 037 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Последствия ураганного ветра устраняют в Омске
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 30 апреля специальные службы города устраняют последствия непогоды.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Жителям отдаленных сел в Приморье бесплатно доставят ТВ-приставки
Жители отдаленных сел Приморья смогут заказать бесплатную доставку до отделения почты телевизионной приставки в рамках кампании по переходу на цифровое вещание, сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Семьям погибших в крушении Як-18 под Хабаровском выплатят по миллиону
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса
Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено 28 апреля в 17:02
Общество
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Кино
Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным
Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
Обновлено вчера в 05:07
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
МИД РФ обвинил США в препятствовании работе России в ООН
«Помешав приезду в Нью-Йорк авторитетного эксперта по химическим веществам, власти США явно стремились не допустить распространения с трибуны ООН объективной информации о происшествии в Думе, в котором они совершенно безосновательно обвинили сирийские власти», ― отметили в МИД.
Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес
Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Прокуратура Нью-Йорка выступила против повторного суда над экс-наркобароном Коротышкой
Бывший главарь мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу коротышка добивается повторного судебного разбирательства, американская же прокуратура выступает против.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
В России прекращены продажи Audi TT и Audi R8
Немецкий автопроизводитель прекратил продажи в России споркупе Audi TT и Audi R8 — поставки этих моделей в нашу страну прекращены окончательно и возобновлять их не планируется.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Ирины Сенотовой ухудшилось
Обновлено вчера в 11:11
Политика
На Украине признали колоссальную нехватку денег на армию
Возможности оборонного бюджета Украины существенно ограничены, заявил военный советник избранного президента страны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено 28 апреля в 11:01
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено вчера в 09:51