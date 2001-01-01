Эрнсту поставили жесткий ультиматум после скандала на шоу «Голос. Дети»Дни.ру вчера в 14:56

По мнению Манукяна, пришло время изменений и для "Голоса" – иначе в следующем сезоне шоу высоких рейтингов не видать.

Эрнсту поставили жесткий ультиматум после скандала на шоу «Голос. Дети»

Наука Ученые назвали причину появления ранней седины Испанские ученые установили причины, по которой седина начинает появляться в раннем возрасте.

Шоу-бизнес Дарья Мороз назвала причину ухода из шоу Ильи Авербуха Дарья Мороз назвала истинную причину ухода из ледового шоу хореографа Ильи Авербуха.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Армия и оружие Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом «В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.

Авто Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.

Экономика UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.

Шоу-бизнес Сестра Элины Быстрицкой расплакалась у гроба актрисы Гроб Элины Быстрицкой буквально утонул в цветах на сцене, а возле него были выставлены награды, которые она получила во время Великой Отечественной войны.

Экономика Дома в Калининградской области за год подешевели на два процента В Калининградской области средняя стоимость загородного дома за первые три месяца текущего года составила 6 262 037 рублей.

Общество Последствия ураганного ветра устраняют в Омске Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 30 апреля специальные службы города устраняют последствия непогоды.

Армия и оружие Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».

Общество Жителям отдаленных сел в Приморье бесплатно доставят ТВ-приставки Жители отдаленных сел Приморья смогут заказать бесплатную доставку до отделения почты телевизионной приставки в рамках кампании по переходу на цифровое вещание, сообщает пресс-служба администрации региона.

Происшествия Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.

Технологии Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.

Общество Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.

Экономика Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.

Кино Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Политика МИД РФ обвинил США в препятствовании работе России в ООН «Помешав приезду в Нью-Йорк авторитетного эксперта по химическим веществам, власти США явно стремились не допустить распространения с трибуны ООН объективной информации о происшествии в Думе, в котором они совершенно безосновательно обвинили сирийские власти», ― отметили в МИД.

Шоу-бизнес Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.

Общество Прокуратура Нью-Йорка выступила против повторного суда над экс-наркобароном Коротышкой Бывший главарь мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу коротышка добивается повторного судебного разбирательства, американская же прокуратура выступает против.

Авто В России прекращены продажи Audi TT и Audi R8 Немецкий автопроизводитель прекратил продажи в России споркупе Audi TT и Audi R8 — поставки этих моделей в нашу страну прекращены окончательно и возобновлять их не планируется.

Политика На Украине признали колоссальную нехватку денег на армию Возможности оборонного бюджета Украины существенно ограничены, заявил военный советник избранного президента страны Иван Апаршин.

Армия и оружие Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.