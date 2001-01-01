Шоу-бизнес
Эрнсту поставили жесткий ультиматум после скандала на шоу «Голос. Дети»Дни.ру 14:56
По мнению Манукяна, пришло время изменений и для "Голоса" – иначе в следующем сезоне шоу высоких рейтингов не видать.
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Политика
Гуайдо обрадовался результатам выборов в Испании
Обновлено в 04:02
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Политика
В России предложили создать «список Бутиной»
Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».
Обновлено в 19:53
Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено в 05:22
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 21:22
Шоу-бизнес
Подробности с закрытой вечеринки в честь юбилея Пугачевой просочились в СМИ
В заключении Примадонна устроила закрытую вечеринку в честь своего юбилея в элитном ресторане, который располагается на Рублевке.
Обновлено в 20:51
Общество
Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую
Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Ингушский активист оштрафован на 170 тысяч рублей
Магасский районный суд назначил активисту Народного совета Ингушетии Темерлану Абадиеву штраф за участие в митинге 27 марта и повторно оштрафовал его за участие летом 2018 года в акции за прямые выборы главы республики.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Экономика
«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн
Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 20:27
Экономика
Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году
Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
Игры
Игрока League of Legends забанили за спойлеры к «Мстителям»
Обновлено в 07:09
Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинское гражданство Саакашвили
Президент России Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 07:36
Происшествия
На атомной электростанции на Украине произошел пожар
Обновлено в 16:55
Общество
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено в 19:19
Общество
Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах
Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:48
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Наука
Разработано приложение против срывов диеты
Мобильное приложение OnTrack разработка ученых из США. Новшество помогает людям сдержаться и не есть все подряд во время строгой диеты.
Обновлено 26 апреля в 22:18
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Происшествия
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Путешествия
Рыбалка по-сахалински
Обновлено в 18:34
Происшествия
Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением
Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».
Обновлено в 08:30
Происшествия
Канадцы, потерявшие родных в авиакатастрофе, подали в суд на Boeing
Семьи канадцев, погибших в результате крушения авиалайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии, обратились в суд.
Обновлено в 21:33
Футбол
Андре Виллаш-Боаш: «Всегда буду благодарен Семаку»
Следующая цель – титул Семак – Вы поздравили Сергея Семака с победой над "Крыльями" (4:2).
Обновлено в 17:15
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Футбол
Денис Суарес не сыграет за «Арсенал» до конца сезона
Обновлено в 12:51
Политика
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.
Обновлено в 20:39