Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»Петербургский дневник вчера в 13:56
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Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»
Комсомольская правдавчера в 12:40
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Хоккей
Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:41
Наука
Ученые узнали, к чему ведут недосып и стресс на работе
Недосып и стресс на работе в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у работников с гипертонией.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
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Общество
В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Культура
Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено вчера в 09:11
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Происшествия
Украинец угрожал взорвать все церкви и синагоги Киева
Неизвестный злоумышленник позвонил в киевскую полицию и сообщил, что заминировал Владимирский кафедральный собор в украинской столице.
Обновлено в 09:22
Транспорт
Самолет Москва-Париж сел в Калуге из-за запрета французских властей
Первый рейс из московского аэропорта Жуковский в Париж приземлился в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Пять человек ранены при стрельбе в Лос-Анджелесе
В субботу, 27 апреля, вечером в Лос-Анджелесе в результате стрельбы пять человек получили огнестрельные ранения.
Обновлено в 00:23
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Авто
В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang
Конкуренцию новый кросс составит недавно вышедшему кроссоверу Tesla Model Y.
Обновлено в 02:58
Происшествия
На трассе в Ростовской области застрелили дальнобойщика
Водителя большегруза застрелил неизвестный на трассе М-4 в Ростовской области. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Политика
В Германии предупреждают об угрозе со стороны правых экстремистов
В контрразведке Германии уточнили, что правые экстремисты только в последнее время начали обращать на себя внимание правоохранительных органов.
Обновлено в 11:27
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Происшествия
На КАД автобус столкнулся с фурой
Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева угощала гостей юбилея редкими деликатесами
Две недели назад Алла Пугачева начала грандиозно отмечать свой 70-летний юбилей.
Обновлено в 10:23