Музыка

Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»Петербургский дневник вчера в 13:56

Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети»

Ведомости17:55

На слух и счет

Российская газета12:50

Эрнст пообещал выяснить причину необычных итогов голосования на «Голосе»

РБКвчера в 12:25

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 13:14

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос. Дети»

ТАССвчера в 12:54

Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»

Комсомольская правдавчера в 12:40

Эрнст высказался о скандале с дочерью Алсу на «Голосе»

Газета.Ru06:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Наука

Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе

Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.
Обновлено в 10:22
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Общество

В России могут изменить график работы детских садов и школ

Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

Обновлено в 16:57
Экономика

Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию

Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Энергетика

«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год

Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Единоборства

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Общество

Апрель в Москве стал рекордно сухим почти за 100 лет

По прогнозам синоптиков, в ночь на 29 апреля в Москве может подморозить до минус 2 градусов, по области - до минус 5, в дневные часы потеплеет до 8-10 градусов тепла.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова планирует рожать в Италии

Архарова и Илясов лишь признаются, что счастливы друг с другом. На закрытии ММКФ актриса была более словоохотлива.
Обновлено в 01:30
Наука

Определены наиболее творческие периоды жизни

Обновлено вчера в 11:29
Общество

Сайт Росстата не обновлялся несколько лет

Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

Обновлено в 12:15
Футбол

Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 18:11
Музыка

Победу дочери Алсу на шоу «Голос» назвали позором

Негативные комментарии с оценками шоу появились на страницах соцсетей многих звезд российской эстрады, а наставники призвали провести проверку подсчета голосов.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02
Космос

Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты

Обновлено вчера в 07:42
Здоровье

В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг

Обновлено в 07:27
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Футбол

Зидан раскритиковал футболистов «Реала» после поражения от «Райо Вальекано»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен игрой своих подопечных в матче с "Райо Вальекано".
Обновлено в 18:13
Здоровье

МВД просит приоткрыть врачебную тайну

Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».
Обновлено в 17:50
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла Швеции в финале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:39
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Футбол

ЦСКА потерял шансы на чемпионство

Обновлено в 14:12
Происшествия

На трассе Кола столкнулись четыре машины, погиб один из водителей

На трассе Кола столкнулись четыре автомобиля, погиб водитель одного из них, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 19:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное