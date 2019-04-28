Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»Петербургский дневник вчера в 13:56
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Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»
Комсомольская правдавчера в 12:40
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Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Наука
Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе
Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.
Обновлено в 10:22
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Экономика
Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию
Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Энергетика
«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год
Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Общество
Апрель в Москве стал рекордно сухим почти за 100 лет
По прогнозам синоптиков, в ночь на 29 апреля в Москве может подморозить до минус 2 градусов, по области - до минус 5, в дневные часы потеплеет до 8-10 градусов тепла.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова планирует рожать в Италии
Архарова и Илясов лишь признаются, что счастливы друг с другом. На закрытии ММКФ актриса была более словоохотлива.
Обновлено в 01:30
Наука
Определены наиболее творческие периоды жизни
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 12:15
Футбол
Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 18:11
Музыка
Победу дочери Алсу на шоу «Голос» назвали позором
Негативные комментарии с оценками шоу появились на страницах соцсетей многих звезд российской эстрады, а наставники призвали провести проверку подсчета голосов.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02
Космос
Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты
Обновлено вчера в 07:42
Здоровье
В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг
Обновлено в 07:27
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Футбол
Зидан раскритиковал футболистов «Реала» после поражения от «Райо Вальекано»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен игрой своих подопечных в матче с "Райо Вальекано".
Обновлено в 18:13
Здоровье
МВД просит приоткрыть врачебную тайну
Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».
Обновлено в 17:50
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла Швеции в финале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:39
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Футбол
ЦСКА потерял шансы на чемпионство
Обновлено в 14:12
Происшествия
На трассе Кола столкнулись четыре машины, погиб один из водителей
На трассе Кола столкнулись четыре автомобиля, погиб водитель одного из них, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 19:15