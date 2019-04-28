Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»iReactor 01:22

Ранее iReactor сообщал, Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в интервью журналистам РБК пообещал разобраться с ситуацией вокруг победы дочери Алсу в шоу «Голос».
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Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»

Комсомольская правдавчера в 12:40

Эрнст высказался о скандале с дочерью Алсу на «Голосе»

Газета.Ru06:41

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос.Дети»

Эхо Москвы04:00

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 13:14

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос. Дети»

ТАССвчера в 12:54

На слух и счет

Российская газета12:50

Эрнст пообещал выяснить причину необычных итогов голосования на «Голосе»

РБКвчера в 12:25
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Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира

Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

Обновлено в 13:53
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Происшествия

Из-за снега в Екатеринбурге застрял автобус с первоклассниками

Как сообщает E1.ru, из-за снежных заносов на дороге застрял автобус с первоклассниками, возвращавшийся в Екатеринбург с экскурсии.
Обновлено в 16:05
Политика

Эрдоган предоставил свою охрану отдыхающему в Турции Зеленскому

Обновлено в 16:05
Общество

Более 1 тыс. экспертов призвали Макрона отказаться от поспешного восстановления Нотр-Дама

Сотни французских и иностранных экспертов обратились с призывом к президенту Франции Эмманюэлю Макрону избежать спешки при восстановлении собора Нотр-Дам после пожара.
Обновлено в 16:17
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Религия

Христиане ожидают схождение Благодатного огня

Обновлено вчера в 07:30
Политика

Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Обновлено в 15:04
Гаджеты

В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала

В Huawei сообщили о мерах предосторожностях, чтобы P30 Pro не сломался после случайного попадания в воду.
Обновлено вчера в 13:50
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Футбол

Мурад Мусаев: «„Краснодар“ мог забить третий мяч»

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над ЦСКА (2:0) заявил, что его команда доминировала на поле и имела шансы забить третий гол, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 14:55
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Политика

Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка

Обновлено в 14:42
Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Политика

Песков назвал причину осторожности китайских партнеров с Россией

Китайские партнеры проявляют осторожность в экономическом взаимодействии с Россией из-за американских санкций, но это не значит, что они являются их приверженцами.
Обновлено в 09:07
Здоровье

В уфимском детском саду выявили опасное заболевание

В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Музыка

Рада за Даню: видео закулисья "Ты супер!" с Сатеник Геворгян

Речь шла о популярной песне "Мы вдвоем" Наргиз и Максима Фадеева. Ранее Сатеник выступила блестяще на концерте в Москве.
Обновлено в 15:57
Здоровье

Один день из жизни скорой: репортаж с дежурства сыктывкарской «неотложки»

В честь праздника корреспондент портала PG11.ru отправился вместе с врачами «неотложки» на дежурство, чтобы посмотреть, как им приходится спасать жизни людей.
Обновлено в 04:20
Общество

На Урал обрушились гололед и метели

Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Наука

Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Общество

Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май

Звезды предупреждают: в общении с коллегами и домочадцами стоит избегать сарказма.
Обновлено в 03:36
Хоккей

Кучеров номинирован на «Харт Трофи»

НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в Москве

В столице неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Обновлено в 15:24
Общество

В Сети появилось видео с ползущей к финишу бегуньей

Бегунья не смогла встать после эпичного окончания соревнования.
Обновлено в 15:51
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