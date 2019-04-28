Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»iReactor 01:22
Ранее iReactor сообщал, Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в интервью журналистам РБК пообещал разобраться с ситуацией вокруг победы дочери Алсу в шоу «Голос».
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Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»
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