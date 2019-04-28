Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»iReactor 01:22

Ранее iReactor сообщал, Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в интервью журналистам РБК пообещал разобраться с ситуацией вокруг победы дочери Алсу в шоу «Голос».
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«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети»

Ведомости17:55

На слух и счет

Российская газета12:50

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 13:14

Эрнст высказался о скандале с дочерью Алсу на «Голосе»

Газета.Ru06:41

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос. Дети»

ТАССвчера в 12:54

Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»

Комсомольская правдавчера в 12:40

Эрнст пообещал выяснить причину необычных итогов голосования на «Голосе»

РБКвчера в 12:25
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Гурцкая увидела проблему в «Голосе» после победы дочери Алсу

Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Политика

Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено в 16:39
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Здоровье

Предлагают не продавать частникам вещества для изготовления лекарств

Производители лекарственных препаратов не смогут отпустить организациям и индивидуальным предпринимателям, которые разводят животных, субстанции для изготовления ветеринарных лекарств.
Обновлено в 17:35
Культура

Звезда «Уральских пельменей» возмутился итогами «Голоса»

Обновлено в 05:41
Происшествия

Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

Обновлено в 16:57
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Политика

Россия готовит поправки по транзиту украинских товаров в Казахстан и Киргизию

Правительство РФ прорабатывает поправки в законодательство, касающееся транзита подсанкционных украинских товаров через Россию на территорию других стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности, в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге

Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Глава МИДа правительства нацсогласия Ливии приедет в Москву

Глава МИДа Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла приедет в Москву для обсуждения текущей ситуации в североафриканской стране.
Обновлено в 17:14
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп

Обновлено в 15:30
Политика

Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию

Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Политика

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Политика

Песков отверг приверженность Китая антироссийским санкциям

Ранее, как писал News.ru, Песков заявил, что все зарубежные контакты президента Владимира Путина осуществляются в интересах российской экономики.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

Обновлено в 15:07
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Обновлено вчера в 11:24
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Обновлено в 16:33
Общество

В Пекине открылась Международная садоводческая выставка

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", 28 апреля в Пекине состоялась торжественная церемония открытия Международной садоводческой выставки ЭКСПО-2019, на которой председатель КНР Си Цзиньпин выступил с важной речью в присутствии лидеров 11 стран мира, специальных посланников международных организаций, промышленников и ведущих специалистов из разных уголков мира.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Аэропорт Гатвик вновь не принимает рейсы из-за дрона

Обновлено в 16:38
Единоборства

Исмаилов напал на Минеева в Турции

Бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку в Турции, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:15
Происшествия

В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий

Сильный ветер в Башкирии сорвал крыши с 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

Минобороны РФ раскрыло порядок, в котором военная техника пройдет по Красной площади в ходе праздничного парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну по традиции откроет легендарный танк Т-34-85, следует из информации, опубликованной газетой Вооруженных Сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Общество

За сутки Нева обмелела почти на полметра

Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
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