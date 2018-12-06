Музыка
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст намерен пригласить российских рэп-исполнителей на «Голубой огонек». Кто из рэперов выступит на федеральном телеканале в новогоднюю ночь пока остается загадкой.
URA.Ruвчера в 21:10
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