Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст намерен пригласить российских рэп-исполнителей на «Голубой огонек». Кто из рэперов выступит на федеральном телеканале в новогоднюю ночь пока остается загадкой.

Музыка Музыка Монеточка и Шнуров впервые встретились в гостях у Урганта Известная среди молодежи, начинающая артистка Лиза Гордымова, более известная под псевдонимом Монеточка впервые стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Музыка Музыка Рушана Валиева из Башкирии вышла в следующий раунд шоу «Голос» Подопечной Сергея Шнурова принесла удачу песня «Мало половин» Ольги Бузовой.

Музыка Музыка В Нижнем Новгороде отменили концерт «Френдзоны» Выступление в Нижнем Новгороде сразу было под вопросом: несколько жителей написали в ряд инстанций заявление с просьбой отменить концерты некоторых групп.

Музыка Музыка Валерий Гергиев выступит с оркестрами Германии и Нидерландов Осетинский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит с ведущими европейскими коллективами – Берлинским филармоническим оркестром, Мюнхенским филармоническим оркестром и Королевским оркестром Консертгебау, сообщили в пресс-службе Мариинки.

Музыка Музыка YouTube назвал самые популярные у россиян видео в 2018 году Компания Google опубликовала рейтинг наиболее популярных у россиян видео на YouTube в 2018 году.

Музыка Музыка Красавица сызранка может стать солисткой популярной поп-группы SEREBRO Девушка попала в тридцатку финалисток, которые борются за право стать солистками в группе SEREBRO.

Музыка Музыка Ученик Галины Вишневской выступит с концертом в Казани 11 декабря в Большом концертном зале имени Сайдашева состоится концерт всемирно известного баса Алексея Тихомирова.

Музыка Музыка «Крематорий» собрал ранние песни в «Antiquus» В пластинку, изданную Первым музыкальным издательством, вошло 17 треков, большая часть которых была написана лидером группы Арменом Григоряном в начале 80-х и частично издана на ранних акустических записях "Крематория".

Музыка Музыка Рэперов назвали торчками и попросили не пускать в Екатеринбург

Музыка Музыка Рутгер Гарехт выступил на сцене Московского Международного Дома музыки Рутгер Гарехт в очередной раз порадовал публику вокальными данными и умением держаться на сцене.

Музыка Музыка Клип Гребенщикова «Бой-Баба» набирает популярность на YouTube «Аквариум» выпустил клип на новую песню. В четверг, 7 декабря, группа «Аквариум» представила клип на свою песню «Бой-Баба».

Музыка Музыка Бурятский певец выпустил песню о Таиланде Чингис Ли выпустил новую песню «Улетай в Тай». Автором текста и музыки стал московский поэт Кристиан Рувье, концертный директор певца.

Музыка Музыка «Во весь голос»: Игорь Николаев оценил исполнение своих хитов В четвертом раунде творческого турнира ребята исполняли песни Игоря Николаева, а их выступления оценивал сам мэтр российской эстрады.