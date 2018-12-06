Музыка

Эрнст пригласит рэперов на «Голубой огонек»
URA.Ru
вчера в 21:10

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст намерен пригласить российских рэп-исполнителей на «Голубой огонек». Кто из рэперов выступит на федеральном телеканале в новогоднюю ночь пока остается загадкой.
URA.Ruвчера в 21:10

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Эрнст пригласит рэперов на «Голубой огонек»

URA.Ruвчера в 21:10

Рэперов пригласят на «новогодний огонек» на Первом канале

Известиявчера в 20:23

Первый канал все-таки пригласит рэперов на «Голубой огонек»

Lenta.ruвчера в 20:00

Первый канал решил позвать рэперов на «Голубой огонек»

Газета.Ruвчера в 20:51

Рэперы выступят на новогодних «огоньках» на Первом канале

News.ruвчера в 19:22

Эрнст пообещал пригласить рэперов на «голубой огонёк» на Первом

Life.ruвчера в 20:33

Депутат Госдумы попросит телеканалы звать рэперов на «Голубые огоньки»

ТАСС06 декабря в 08:44
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Музыка

Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми» за «Риголетто»

Обновлено в 03:50
Музыка

Монеточка и Шнуров впервые встретились в гостях у Урганта

Известная среди молодежи, начинающая артистка Лиза Гордымова, более известная под псевдонимом Монеточка впервые стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено в 03:39
Музыка

Рушана Валиева из Башкирии вышла в следующий раунд шоу «Голос»

Подопечной Сергея Шнурова принесла удачу песня «Мало половин» Ольги Бузовой.
Обновлено в 02:54
Музыка

В Нижнем Новгороде отменили концерт «Френдзоны»

Выступление в Нижнем Новгороде сразу было под вопросом: несколько жителей написали в ряд инстанций заявление с просьбой отменить концерты некоторых групп.
Обновлено в 03:37
Музыка

Валерий Гергиев выступит с оркестрами Германии и Нидерландов

Осетинский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит с ведущими европейскими коллективами – Берлинским филармоническим оркестром, Мюнхенским филармоническим оркестром и Королевским оркестром Консертгебау, сообщили в пресс-службе Мариинки.
Обновлено в 01:00
Музыка

YouTube назвал самые популярные у россиян видео в 2018 году

Компания Google опубликовала рейтинг наиболее популярных у россиян видео на YouTube в 2018 году.
Обновлено вчера в 14:02
Музыка

Красавица сызранка может стать солисткой популярной поп-группы SEREBRO

Девушка попала в тридцатку финалисток, которые борются за право стать солистками в группе SEREBRO.
Обновлено в 03:41
Музыка

Ученик Галины Вишневской выступит с концертом в Казани

11 декабря в Большом концертном зале имени Сайдашева состоится концерт всемирно известного баса Алексея Тихомирова.
Обновлено в 01:02
Музыка

«Крематорий» собрал ранние песни в «Antiquus»

В пластинку, изданную Первым музыкальным издательством, вошло 17 треков, большая часть которых была написана лидером группы Арменом Григоряном в начале 80-х и частично издана на ранних акустических записях "Крематория".
Обновлено вчера в 11:39
Музыка

Рэперов назвали торчками и попросили не пускать в Екатеринбург

Обновлено вчера в 13:24
Музыка

Рутгер Гарехт выступил на сцене Московского Международного Дома музыки

Рутгер Гарехт в очередной раз порадовал публику вокальными данными и умением держаться на сцене.
Обновлено в 01:24
Музыка

Клип Гребенщикова «Бой-Баба» набирает популярность на YouTube

«Аквариум» выпустил клип на новую песню. В четверг, 7 декабря, группа «Аквариум» представила клип на свою песню «Бой-Баба».
Обновлено вчера в 19:41
Музыка

Бурятский певец выпустил песню о Таиланде

Чингис Ли выпустил новую песню «Улетай в Тай». Автором текста и музыки стал московский поэт Кристиан Рувье, концертный директор певца.
Обновлено вчера в 20:27
Музыка

«Во весь голос»: Игорь Николаев оценил исполнение своих хитов

В четвертом раунде творческого турнира ребята исполняли песни Игоря Николаева, а их выступления оценивал сам мэтр российской эстрады.
Обновлено в 02:38
Музыка

«Машина времени» не утерпела с выпуском альбома

Группа "Машина времени" выпустит мини-альбом "То, что всегда с тобой" 21 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 17:47
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Михаил Владимирович Дегтярёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, кандидат на выборах главы Самары, выборах мэра Москвы в 2013 и 2018 годах, член Высшего Совета ЛДПР, член президиума фракции ЛДПР в Государственной думе VII созыва с февраля 2017 года, депутат Государственной думы VI созыва и VII созыва, председатель Комитета Государственной думы VII созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи с октября 2016 года.
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