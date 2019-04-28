Музыка
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»RT на русском 13:38
Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов». «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — добавил он, подчеркнув, что телеканал выяснит, является ли это следствием «искренней реакции зрителей».
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Обновлено в 03:49
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Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
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«Лион» предложил Венгеру пост главного тренера
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Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
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