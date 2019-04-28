Музыка

Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»RT на русском 13:38

Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов». «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — добавил он, подчеркнув, что телеканал выяснит, является ли это следствием «искренней реакции зрителей».
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Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

RT на русском13:38

Эрнст пообещал выяснить причину необычных итогов голосования на «Голосе»

РБК12:25

Эрнст прокомментировал результаты голосования в шоу «Голос. Дети»

РИА Новости13:14

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос. Дети»

ТАСС12:54

Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»

Комсомольская правда12:40

Эрнст сделал заявление после скандальной победы дочери Алсу на «Голосе»

Газета.Ru12:34

Эрнст пообещал разобраться с подсчетом голосов в финале конкурса «Голос. Дети»

Интерфакс13:25
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