Музыка

Эрнст прокомментировал результаты голосования в шоу «Голос. Дети»РИА Новости 13:14

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи. При этом в сообщении Эрнста отмечается, что такого разрыва между участниками "Голоса" не было никогда.
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Эрнст пообещал разобраться с подсчетом голосов в финале конкурса «Голос. Дети»

Интерфакс13:25

Эрнст сделал заявление после скандальной победы дочери Алсу на «Голосе»

Газета.Ru12:34

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос. Дети»

ТАСС12:54

Первый канал проверит результаты зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети»

RT на русском13:42

Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»

Комсомольская правда12:40

Эрнст прокомментировал результаты голосования в шоу «Голос. Дети»

РИА Новости13:14

Эрнст пообещал выяснить причину необычных итогов голосования на «Голосе»

РБК12:25
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Крупный пожар площадью 20 тысяч кв м произошел под Воронежем

Обновлено в 18:54
Политика

Генсек ООН отреагировал на выход США из договора о торговле оружием

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об отказе от ратификации международного договора о торговле оружием.
Обновлено вчера в 17:57
Культура

Ведущий «Голоса» допустил аннулирование итогов шоу

Обновлено в 12:28
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Космос

В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.
Обновлено вчера в 04:59
Религия

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:54
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Транспорт

Беглов «в движении» рассказал о бесплатном проезде в электричках

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александ Беглов на видео рассказал о новом законе, дающем льготникам право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.
Обновлено в 13:31
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 07:49
Политика

Лейбористы выступили за вынесение сделки по Brexit на референдум

Группа из 88 депутатов от Лейбористской партии Великобритании предложила включить в манифест партии, с которым она пойдёт на выборы в Европарламент, пункт о проведении референдума по любому соглашению об условиях Brexit.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие

Германия испугалась новой российской подлодки

Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Футбол

«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции

"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии

Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 15:54
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика

Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»

Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири".
Обновлено в 06:02
Энергетика

Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут

Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут «Транснефть» назвала виновника загрязнения российской нефти Urals дихлорэтаном, из-за чего от поставок из России пришлось отказаться Белоруссии, Польше, Венгрии и Словакии.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

Как вы относитесь к запрету субаренды лесных участков?

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило распространить запрет субаренды лесных участков на все договоры аренды и внести соответствующие поправки в Лесной кодекс.
Обновлено в 03:01
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.
Обновлено в 08:28
Технологии

Внедрение 5G может отрицательно сказаться на точности прогнозов погоды

Американские метеорологи заявили, что массовое внедрение 5G-сетей серьезно повлияет на точность прогнозов погоды.
Обновлено в 16:56
Игры

Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году

Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии украинских снайперов под Горловку

Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Гендиректор Black Star опроверг уход Мота

Вслед за Егором Кридом певец Мот решил пересмотреть контракт и, если его не устроят условия, покинуть Black Star.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию

В шестом сезоне детской версии конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено в 06:15
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