Культура
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»RT на русском 13:38
В пресс-службе телеканала заявили, что во время голосования в финале «были отмечены некоторые аномальности», в связи с чем была назначена проверка. Продюсер Иосиф Пригожин также в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.
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Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить.
— Константин Эрнст, продюсерГазета.Ru 12:34
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