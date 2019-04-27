Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»РИА Новости вчера в 06:09
В суперфинал вышли три участника: Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Ержан Максим. По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
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