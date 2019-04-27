Культура

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»РИА Новости вчера в 06:09

В суперфинал вышли три участника: Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Ержан Максим. По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
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Эрнст сделал заявление после скандальной победы дочери Алсу на «Голосе»

Газета.Ruвчера в 12:34

Эрнст пообещал разобраться с подсчетом голосов в финале конкурса «Голос. Дети»

Интерфаксвчера в 13:25

Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 13:14

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Эхо Москвывчера в 23:03

Эрнст пообещал выяснить причину необычных итогов голосования на «Голосе»

РБКвчера в 12:25

Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»

Комсомольская правдавчера в 12:40
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика

Советник Зеленского: Хотелось бы снова смотреть советские фильмы

Советник избранного президентом Украины комика и шоумена Зеленского Разумков ответил на вопрос украинских журналистов и том, разрешат ли российским артистам снова гастролировать на Украине и будут ли снова показывать в стране советские фильмы.
Обновлено вчера в 15:00
Музыка

Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу

Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.
Обновлено вчера в 02:15
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Один человек погиб после столкновения двух судов на Волге

Обновлено вчера в 04:42
Шоу-бизнес

Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери

Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.
Обновлено вчера в 19:52
Космос

Запуск спутника ГЛОНАСС с Плесецка отложили

Дату запуска навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли.
Обновлено вчера в 21:34
Автоспорт

Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой

Обновлено вчера в 11:06
Политика

Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев

Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 18:45
Технологии

Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях

Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Шоу-бизнес

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Хоккей

Панарин установил новый рекорд «Коламбуса» в плей-офф

Форвард "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин забросил шайбу в ворота соперника во второй встрече серии второго раунда Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено 26 апреля в 14:33
Происшествия

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Обновлено вчера в 22:40
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 12:20
Авто

Серийная Hyundai Creta нового поколения готова к старту продаж

Как сообщают местные СМИ, «товарная» Hyundai Creta 2019 готова к старта продаж.
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес

Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям

Обновлено вчера в 21:01
Политика

Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:51
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 03:54
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Технологии

Внедрение 5G может отрицательно сказаться на точности прогнозов погоды

Американские метеорологи заявили, что массовое внедрение 5G-сетей серьезно повлияет на точность прогнозов погоды.
Обновлено вчера в 16:56
Наука

Вакцину против рака толстой кишки успешно протестировали на людях

В результате был проведен первый этап испытаний, в которых участниками стали добровольцы с диагностированной первой и второй стадией колоректального рака.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

Крупный пожар в Воронежской области локализован

Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции

"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения

Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено вчера в 03:49
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено вчера в 02:56
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