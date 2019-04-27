Эрнст прокомментировал результаты голосования в шоу «Голос. Дети»РИА Новости 13:14

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи. При этом в сообщении Эрнста отмечается, что такого разрыва между участниками "Голоса" не было никогда.

Футбол Неймар пошел по стопам Макгрегора и ударил фаната Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок.

Наука Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.

Политика Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Политика Посол КНР: Британия должна принимать независимые решения при создании сети 5G Китайский дипломат отметил, что "мир внимательно следит за тем, в каком направлении будет двигаться Великобритания после Brexit", призвав Лондон "принимать решения независимо, отталкиваясь от своих национальных интересов и в соответствии со своими потребностями в долгосрочной перспективе развития".

Авто Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Происшествия В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагоге В Калифорнии в городе Повэй мужчина открыл стрельбу в синагоге.

Происшествия Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.

Происшествия В Воронежской области тушат крупный пожар Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Политика Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".

Политика Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.

Футбол «Барселона» стала чемпионом Испании по футболу «Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.

Происшествия В Красноярске горит здание на территории завода «Красмаш» В Красноярске на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос»), где производят ракеты «Сармат» и «Синева», горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru.

Шоу-бизнес У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Шоу-бизнес Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.

Футбол Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами Комличенко не хватило одного гола для повторения рекорда чемпионата Чехии. В сезоне-2011/12 Давид Лафата огорчил соперников 25 раз.