Культура
Эрнст прокомментировал результаты голосования в шоу «Голос. Дети»РИА Новости 13:14
Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи. При этом в сообщении Эрнста отмечается, что такого разрыва между участниками "Голоса" не было никогда.
Читать в источнике
Оценить350
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Футбол
Неймар пошел по стопам Макгрегора и ударил фаната
Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок.
Обновлено в 22:00
Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено в 14:22
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Политика
Посол КНР: Британия должна принимать независимые решения при создании сети 5G
Китайский дипломат отметил, что "мир внимательно следит за тем, в каком направлении будет двигаться Великобритания после Brexit", призвав Лондон "принимать решения независимо, отталкиваясь от своих национальных интересов и в соответствии со своими потребностями в долгосрочной перспективе развития".
Обновлено в 18:50
Авто
Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля
Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагоге
В Калифорнии в городе Повэй мужчина открыл стрельбу в синагоге.
Обновлено в 21:53
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.
Обновлено в 19:32
Общество
Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов
Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено в 19:00
Космос
Запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка отложили на 2 недели
Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" переносится на две недели.
Обновлено в 20:08
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:51
Политика
Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено в 18:57
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Происшествия
В Красноярске горит здание на территории завода «Красмаш»
В Красноярске на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос»), где производят ракеты «Сармат» и «Синева», горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru.
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь
Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.
Обновлено в 12:30
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Футбол
Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами
Комличенко не хватило одного гола для повторения рекорда чемпионата Чехии. В сезоне-2011/12 Давид Лафата огорчил соперников 25 раз.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала
Обновлено в 10:18
Политика
В Пекине участники форума заключили соглашения на $64 млрд
Свыше 280 соглашений было заключено участниками форума «Один пояс — один путь», заявил председатель КНР Си Цзиньпин 27 апреля в рамках пресс-конференции по итогам форума.
Обновлено в 08:47