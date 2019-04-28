Музыка
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»RT на русском вчера в 13:38
Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов». «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — добавил он, подчеркнув, что телеканал выяснит, является ли это следствием «искренней реакции зрителей».
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Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»
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Эрнст пообещал разобраться с подсчетом голосов в финале конкурса «Голос. Дети»
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