Музыка

Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»RT на русском вчера в 13:38

Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов». «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — добавил он, подчеркнув, что телеканал выяснит, является ли это следствием «искренней реакции зрителей».
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