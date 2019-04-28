Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»RT на русском вчера в 13:38

Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов». «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — добавил он, подчеркнув, что телеканал выяснит, является ли это следствием «искренней реакции зрителей».

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.

Политика Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Наука Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.

Политика Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.

Автоспорт В Баку стартует финал гран-при Азербайджана Напомним, протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более 6 км. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Происшествия На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.

Происшествия В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.

Шоу-бизнес Полина Гагарина без макияжа короновала себя Известная певица Полина Гагарина своим подписчикам в Инстаграм рассказала о том, как она себя короновала.

Армия и оружие Показаны кадры «ловли» БПЛА «Орлан-10» фрегатом ВМФ РФ Речь идёт о фрегате ВМФ РФ «Адмирал Эссен». Именно с его борта осуществлялся «отлов» БПЛА «Орлан-10».

Происшествия При взрыве в многоэтажке в Киеве погибли два человека Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Киеве, два человека погибли, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.

Политика Украина оштрафовала продавцов российских книг на $12,5 тысяч Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины наложил штрафы на общую сумму в 333,8 тыс. гривен ($12,5 тыс.) за продажу незаконно везенных из России книг.

Происшествия В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.

Политика На Украине ожидают повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС Ранее, академическое профильное издание Energy Research & Social Science опубликовало собственное исследование, согласно которому вероятность крупной техногенной катастрофы, подобной Чернобыльской, достигнет 80% в самые ближайшие годы.

Общество Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола Британские букмекерские компании дали прогноз об имени, поле и внешности будущего ребенка принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.

Политика Зеленского пригласили посмотреть, что происходит в Крыму По словам парламентария, действующий президент Украины Петр Порошенко приезжал в Крым накануне воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, "видел, как люди воспринимали все вопросы, связанные с референдумом", но верных выводов из этого не сделал.

Происшествия Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Футбол «Локомотив» обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по футболу Московский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл красноярский "Енисей" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Политика Число погибших во время подсчета голосов в Индонезии превысило 270 Свыше 270 человек умерли в Индонезии во время подсчета голосов состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов.

Происшествия На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.

Авто Объявлена дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.