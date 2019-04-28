Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»РИА Новости вчера в 13:14
Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи. При этом в сообщении Эрнста отмечается, что такого разрыва между участниками "Голоса" не было никогда.
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Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»
Комсомольская правдавчера в 12:40
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