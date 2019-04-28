Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»РИА Новости вчера в 13:14

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи. При этом в сообщении Эрнста отмечается, что такого разрыва между участниками "Голоса" не было никогда.
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Эрнст высказался о скандале с дочерью Алсу на «Голосе»

Газета.Ru06:41

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос.Дети»

Эхо Москвы04:00

Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

RT на русскомвчера в 13:38

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 13:14

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос. Дети»

ТАССвчера в 12:54

Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»

Комсомольская правдавчера в 12:40

Эрнст пообещал выяснить причину необычных итогов голосования на «Голосе»

РБКвчера в 12:25
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу из травматики в кафе в Зеленограде

Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в столичном главке ведомства.
Обновлено в 09:24
Футбол

Зенит — Крылья Советов 3:2 (2-й тайм)

"Зенит" забил третий гол в ворота "Крыльев Советов" в матче 26-го тура российской премьер-лиги.
Обновлено в 10:06
Автоспорт

Тото Вольфф: «Если бы Леклер прошел в третий сегмент, то выиграл бы поул»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия

На острове Хоккайдо в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

27 апреля в 17.24 по всемирному времени (в 20.24 по московскому) на острове Хоккайдо в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 14:19
Хоккей

В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Лобода отказалась от участия в «Голосе»

Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 09:17
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Общество

Cirque du Soleil изменит костюмы для выступлений в Саудовской Аравии

Обновлено в 06:25
Авто

Ситуация с электромобилями на российском рынке

Обновлено в 02:55
Политика

Песков объяснил осторожность структур Китая в отношениях с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему китайские экономические структуры осторожно ведут себя при взаимодействии с Россией.
Обновлено в 09:28
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Спорт

Дина Аверина стала первой в упражнении с обручем по итогам Кубка мира

Обновлено в 07:11
Происшествия

На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН

Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика

Работники отеля в Турции поведали, как отдыхал Зеленский

Обновлено в 07:08
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Авто

Nissan в марте увеличил продажи в России на 27%

Обновлено в 07:00
Путешествия

Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву

Ранее группа россиян, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через КНР, застряла в аэропорту города Гуанчжоу.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

В Эстонии пройдут масштабные учения НАТО с Украиной

Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 03:00
Авто

«Газель» получила двигатель от Lexus

Обновлено в 08:56
Экономика

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
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