Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»REGNUM вчера в 13:59
«Первый канал» будет информировать о результатах начатой проверки, — сообщил Эрнст.
Читать в источнике
Оценить416
Подробнее о событии
Показать все источники
Эрнст пообещал разобраться с подсчетом голосов в финале конкурса «Голос. Дети»
Интерфаксвчера в 13:25
Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»
Комсомольская правдавчера в 12:40
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Общество
Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе
Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Культура
Названа возможная причина победы дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»
Поддержку дочери Алсу могли оказать звезды российской эстрады.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено вчера в 22:05
Хоккей
НХЛ объявила номинантов на приз лучшему новичку сезона
На приз лучшему новичку номинированы вратарь "Сент-Луис Блюз" Джордан Биннингтон, защитник "Баффало Сэйбрз" Расмус Далин и форвард "Ванкувер Кэнакс" Элиас Петперссон.
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Ранее Nation News сообщало, что телеведущий Максим Галкин назвал несправедливой победу дочери Алсу в шоу.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагоге
Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в Сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает газета Bild.
Обновлено вчера в 22:14
Авто
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в Кубе, Китае и Корее
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в разных социалистических странах.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено вчера в 02:56
Авто
Сколько автомобиль может проехать без бензина
Обновлено в 00:45
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено вчера в 03:19
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье
Москвичам назвали суточную норму кулича
Диетолог департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщила, что москвичам, которые держали пост, не стоит съедать больше 200 гр. кулича на Пасху, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 21:53
Политика
В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:15
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 19:55
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об опасности лихорадки Ласса в Нигерии
Обновлено вчера в 23:38
Культура
Итоги «Голоса» считала петербургская компания
Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»
Обновлено вчера в 15:30
Религия
Тулякам расскажут о традициях празднования Пасхи
В музее «Тульские древности» состоится тематическая познавательная лекция. Туляков познакомят с историей празднования Пасхи и ее традициями.
Обновлено вчера в 02:03
Шоу-бизнес
Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе
Сам резидент Comedy Club не стал делать пиар из личной жизни и комментировать слухи.
Обновлено вчера в 18:30
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено 25 апреля в 06:50