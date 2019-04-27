Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»РИА Новости 13:14

Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить.

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи. При этом в сообщении Эрнста отмечается, что такого разрыва между участниками "Голоса" не было никогда.

Футбол Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".

Происшествия Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.

Хоккей Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Общество Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.

Происшествия Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Представитель певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о состоянии артистки после ДТП, которое произошло по дороге в аэропорт.

Автоспорт Поул и второе место стали сюрпризом для Mercedes Валттери Боттас выиграл квалификацию в Баку и второй раз в сезоне начнет гонку с поула.

Политика Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским «Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.

Армия и оружие В Йемене из-за налета саудовской авиации погибли 7 человек Семеро мирных жителей Йемена погибли в результате авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщил йеменский информационный портал «Аль-Масира.нет», 27 апреля передает сирийское информационное агентство SANA.

Политика Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза Вдвое возрос пассажиропоток граждан Украины, въезжающих в Крым через российские пункты пропуска.

Политика В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.

Происшествия В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагоге В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в синагоге, сообщил шериф города Сан-Диего Билл Гор. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Политика Профессор Стивен Уолт предсказал конец американской гегемонии Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт опубликовал на страницах Foreign Policy статью, в которой оспаривает тезис о мощи США.

Политика Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Транспорт Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Шоу-бизнес Эдгард Запашный высказал свое мнение по поводу решения взрослых на проекте «Голос. Дети» Известно, что Первый канал собирается расследовать сложившуюся ситуацию, так как руководители были удивлены такому большому количеству зрительских симпатий, отданных победительнице.

Наука Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.

Политика Филарет раскритиковал статус ПЦУ Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.

Происшествия В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.

Шоу-бизнес Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.

Шоу-бизнес Варум впервые прокомментировала слухи об изменах Агутина Анжелика Варум впервые прокомментировала информацию об изменах своего мужа — артиста Леонида Агутина.