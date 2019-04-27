Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»РИА Новости 13:14

Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить.

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи. При этом в сообщении Эрнста отмечается, что такого разрыва между участниками "Голоса" не было никогда.

Политика Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским «Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.

Шоу-бизнес Лобода отказалась от участия в «Голосе» Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Хоккей Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.

Армия и оружие Технику для парада Победы покажут в Петербурге По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелово в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.

Религия В Ханты-Мансийск прямым рейсом доставят на Пасху благодатный огонь Главным событием предстоящей Пасхи обещает стать прибытие частицы благодатного огня из Иерусалима впервые в истории Югры непосредственно к Пасхальному богослужению.

Здоровье Сообщать в полицию о подростковом сексе или беременности можно только с согласия самого подростка Минздрав России разъяснил свою позицию относительно обязанности медработников сообщать в органы внутренних дел о фактах половой жизни и/или беременности несовершеннолетней пациентки: только с письменного согласия самой пациентки или ее законного представителя (письмо Минздрава России от 5 декабря 2018 г. № 15-4/4315-07).

Футбол «Рома» разгромила «Кальяри» и поднялась в зону Лиги чемпионов «Рома» набрала 58 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, которое дает путевку в Лигу чемпионов.

Культура Башаров может воссоединиться с бывшей женой Марат Башаров признался, что в Армению его тянет и по другой причине — актер по достоинству оценил кухню этой страны.

Игры В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.

Политика Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.

Происшествия На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.

Политика Филарет: Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом Победивший на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский извинился за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".

Происшествия Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов» Более 23,5 тысяч человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе 2,6 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.

Происшествия В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Армия и оружие Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.

Технологии Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.