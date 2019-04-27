Культура
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»РИА Новости 13:14
Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи. При этом в сообщении Эрнста отмечается, что такого разрыва между участниками "Голоса" не было никогда.
Читать в источнике
Оценить61
Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить.
— Константин Эрнст, продюсерГазета.Ru 12:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Политика
Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским
«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено в 09:53
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Технику для парада Победы покажут в Петербурге
По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелово в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Динамо» и «Ахмат» не выявили победителя
Обновлено в 13:57
Религия
В Ханты-Мансийск прямым рейсом доставят на Пасху благодатный огонь
Главным событием предстоящей Пасхи обещает стать прибытие частицы благодатного огня из Иерусалима впервые в истории Югры непосредственно к Пасхальному богослужению.
Обновлено 24 апреля в 01:15
Здоровье
Сообщать в полицию о подростковом сексе или беременности можно только с согласия самого подростка
Минздрав России разъяснил свою позицию относительно обязанности медработников сообщать в органы внутренних дел о фактах половой жизни и/или беременности несовершеннолетней пациентки: только с письменного согласия самой пациентки или ее законного представителя (письмо Минздрава России от 5 декабря 2018 г. № 15-4/4315-07).
Обновлено вчера в 09:43
Футбол
«Рома» разгромила «Кальяри» и поднялась в зону Лиги чемпионов
«Рома» набрала 58 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, которое дает путевку в Лигу чемпионов.
Обновлено в 14:01
Культура
Башаров может воссоединиться с бывшей женой
Марат Башаров признался, что в Армению его тянет и по другой причине — актер по достоинству оценил кухню этой страны.
Обновлено в 10:17
Игры
В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home
На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.
Обновлено в 04:30
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
Политика
Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины
Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова принимала таблетки для похудения
Обновлено в 00:30
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Политика
Филарет: Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Победивший на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский извинился за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 14:02
Происшествия
Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов»
Более 23,5 тысяч человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе 2,6 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Алена Шишкова: «Тимур дает нашей дочери очень много любви и внимания, даже при всей его занятости»
Оба родителя уделяют много внимания дочери Алисе, которая стала настоящей радостью для мамы рэпера Симоны.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами
Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
Обновлено в 11:37
Технологии
Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях
Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Как Моргунов перессорился с режиссерами и чиновниками
Обновлено в 01:20
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона
Обновлено в 08:20