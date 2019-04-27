Музыка

Эрнст пообещал разобраться с «Голосом»Lenta.ru 13:00

В заявлении говорится, что активность голосов за одного из участников существенно превысила количество, поступавшее в поддержку других конкурсантов. «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — заключил Эрнст и заявил о недопустимости бросить тень на честность «Голоса».
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Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»

Комсомольская правда12:40

Эрнст выступил с заявлением по поводу скандальной победы дочери Алсу

Московский Комсомолец12:59

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос. Дети»

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Эрнст сделал заявление после скандальной победы дочери Алсу на «Голосе»

Газета.Ru12:34

Эрнст пообещал выяснить причину необычных итогов голосования на «Голосе»

РБК12:25

Эрнст пообещал тщательно перепроверить итоги голосования на шоу «Голос. Дети»

Говорит Москва12:51
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Музыка

После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверка

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Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
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Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

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Армия и оружие

Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
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Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

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Политика

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Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
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Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке

Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 12:21
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
Гаджеты

Huawei прокомментировала скандал с водозащитой флагманского P30 Pro

Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) рассказал, какие требования нужно соблюдать, чтобы P30 Pro не «умер» после купания в ванне.
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Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Общество

В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад

Обновлено в 05:19
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Денис Глушаков покинет «Спартак»

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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о прибытии к линии соприкосновения разведчиков ВСУ

«Украинское командование, грубо нарушая минские договоренности, продолжает наращивать силы и средства на всей линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Филипоненко.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
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Фанаты «Мстителей» избили зрителя за спойлеры

Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
Обновлено в 12:32
Общество

Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают

По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

В ЗВО рассказали о технике на парад Победы в Петербурге

Завтра в воскресенье в Петербурга пройдет статический показ техники, которая примет участие в честь Дня Победы, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 27 апреля.
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Происшествия

Спасатели извлекли тела всех 17 горняков из-под завалов шахты в ЛНР

В поселке Юрьевка Луганской области подняты на поверхность тела всех горных рабочих, ставших жертвами взрыва метана на шахте.
Обновлено в 06:49
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Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России

Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
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Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе

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Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье

Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
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Авторы Satisfactory пожалели, что променяли Steam на Epic Games Store

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Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.
Обновлено в 11:25
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Константин Эрнст
Продюсер
Советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист, телеведущий. Генеральный директор «Первого канала».
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