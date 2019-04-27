Музыка
Эрнст пообещал разобраться с «Голосом»Lenta.ru 13:00
В заявлении говорится, что активность голосов за одного из участников существенно превысила количество, поступавшее в поддержку других конкурсантов. «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — заключил Эрнст и заявил о недопустимости бросить тень на честность «Голоса».
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Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
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Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
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Общество
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Денис Глушаков покинет «Спартак»
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Армия и оружие
В ЛНР сообщили о прибытии к линии соприкосновения разведчиков ВСУ
«Украинское командование, грубо нарушая минские договоренности, продолжает наращивать силы и средства на всей линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Филипоненко.
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Фанаты «Мстителей» избили зрителя за спойлеры
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
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Общество
Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают
По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
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Спасатели извлекли тела всех 17 горняков из-под завалов шахты в ЛНР
В поселке Юрьевка Луганской области подняты на поверхность тела всех горных рабочих, ставших жертвами взрыва метана на шахте.
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Происшествия
Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье
Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
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Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.
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