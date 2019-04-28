Музыка

Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»Петербургский дневник вчера в 13:56

Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
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На слух и счет

Российская газета12:50

Эрнст высказался о скандале с дочерью Алсу на «Голосе»

Газета.Ru06:41

Эрнст пообещал выяснить причину необычных итогов голосования на «Голосе»

РБКвчера в 12:25

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 13:14

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос. Дети»

ТАССвчера в 12:54

Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»

Комсомольская правдавчера в 12:40

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу «Голос.Дети»

Эхо Москвы04:00
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Происшествия

В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу

Обновлено в 12:15
Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 1:1

Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Общество

Предстоящей ночью в Петербурге ожидаются заморозки

По информации синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», столбик термометра опустится до -1 градуса, в пригородах местами ожидается до -4 градусов.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Китай создал копию российского истребителя Су-35

Китайским инженерам удалось создать точную копию российского самолёта Су-35.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Алсу молчит после резонансной победы дочери в детском «Голосе»

Певица Алсу пока никак не отреагировала на громкий скандал, развернувшийся после победы ее дочери Микеллы в детском «Голосе».
Обновлено в 05:55
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре обнаружили чемодан с женскими останками

Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News.
Обновлено в 11:25
Транспорт

Госавтоинспекция ввела ограничения на дорогах в связи со снегопадом

УГИБДД по Свердловской области запретила организованные перевозки групп детей в связи со снегопадом.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

Обновлено в 12:50
Религия

Премьер Канады поздравил православных сограждан с праздником Пасхи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил православных сограждан с праздником Пасхи.
Обновлено в 10:53
Культура

Путин: Московский Пасхальный фестиваль собрал талантливых исполнителей

Президент России Владимир Путин отметил талантливых исполнителей и творческие коллективы на XVIII Московском Пасхальном фестивале.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер

Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Обновлено в 12:04
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ

Обновлено в 04:45
Происшествия

Во Львове неизвестный «заминировал» семь церквей

Правоохранители проверили анонимные сообщения о "минировании" семи церквей в украинском Львове, информация не подтвердилась, сообщает в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Транспорт

В центре Москвы перекроют улицы из-за ночных репетиций парада Победы

В центре российской столицы 29 апреля и 4 мая будет перекрыт ряд улиц в связи с ночными репетициями парада Победы.
Обновлено в 12:19
Политика

Джо Байден назван вероятным кандидатом в президенты США от демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден назван одним из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии для участия в выборах президента страны в 2020 году.
Обновлено в 10:33
Кино

Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»

Обновлено в 11:28
Политика

Умер бывший губернатор Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено вчера в 13:14
Политика

В США умер бывший сенатор Лугар

В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой

Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:41
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Олег Шеин пытается вернуть юных астраханцев из сирийского лагеря ИГИЛ

Обновлено в 10:36
Хоккей

Сборная США обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали ЮЧМ-2019

Обновлено в 11:55
Общество

Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра

Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 06:24
Происшествия

В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров

В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:11
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