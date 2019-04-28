Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»Петербургский дневник вчера в 13:56
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Константин Эрнст: Мы опубликовали итоговый протокол голосования в «Голосе»
Комсомольская правдавчера в 12:40
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Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
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Певица Алсу пока никак не отреагировала на громкий скандал, развернувшийся после победы ее дочери Микеллы в детском «Голосе».
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Президент России Владимир Путин отметил талантливых исполнителей и творческие коллективы на XVIII Московском Пасхальном фестивале.
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Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
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Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
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Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ
Обновлено в 04:45
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Во Львове неизвестный «заминировал» семь церквей
Правоохранители проверили анонимные сообщения о "минировании" семи церквей в украинском Львове, информация не подтвердилась, сообщает в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Обновлено в 12:15
Политика
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Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Транспорт
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Политика
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Бывший вице-президент США Джо Байден назван одним из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии для участия в выборах президента страны в 2020 году.
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Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
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«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
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Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
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