Культура
Эрнст пообещал новый сезон шоу «Голос. Дети»Известия 07:16
Предыдущий, шестой по счету сезон детского музыкального шоу завершился в апреле. Победу одержала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном
Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
Обновлено в 09:28
Экономика
Грузопоток через порты Каспия превысил 21 млн тонн в год
В настоящее время общий объем грузов, которые ежегодно проходят через российские порты Каспийского моря, составляет 21 млн т. Власти хотят увеличить его благодаря стратегии развития морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
Обновлено в 10:10
Теннис
Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Обновлено в 10:11
Происшествия
Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения
Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено в 08:09
Общество
Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Футбол
Шувалов хочет сделать из ЦСКА суперклуб
Председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что в настоящий момент ведётся работа по превращению футбольной команды ЦСКА в суперклуб.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Глюкоза показала голую грудь прямо на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
Отпраздновавшая 7 июня свое 33-летие певица Глюкоза (Наталья Ионова) вышла на красную дорожку с оголенной грудью.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Общество
Беглов и Миллер обсудили реконструкцию теплосетей в Петербурге
Стороны обсудили возможное участие компании в реконструкции теплосетей и котельных в Пушкинском и Колпинском районах, где эта проблема стоит наиболее остро.
Обновлено в 08:55
Футбол
Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино
Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 11:15
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие
В Сирии уничтожен воевавший на Донбассе главарь украинских боевиков
В ходе атаки из засады был уничтожен высокопоставленный главарь боевиков из Крыма, непримиримый враг России.
Обновлено в 11:14
Футбол
Легенда «Спартака» порекомендовал Федуну вернуть Промеса
Ранее игроки "Спартака" выразил желание вернуть Промеса в стан красно-белых.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова
Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Здоровье
Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей
Обновлено в 01:55
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента
Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Жена Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Семья продюсера Бари Алибасова подаст в суд на производителя средства для очистки труб "Крот".
Обновлено вчера в 10:34
Авто
Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео
Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33