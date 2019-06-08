Культура

Эрнст пообещал новый сезон шоу «Голос. Дети»Известия 07:16

Предыдущий, шестой по счету сезон детского музыкального шоу завершился в апреле. Победу одержала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Первый канал не будет закрывать «Голос. Дети» после скандала с дочерью Алсу

Телеканал 360°01:54

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

РБК01:05

Эрнст определил судьбу шоу «Голос. Дети» на «Первом канале»

URA.Ruвчера в 21:16

Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»

RT на русскомвчера в 23:58

Эрнст рассказал, что будет с шоу «Голос. Дети»

ФАНвчера в 23:19

Эрнст раскрыл судьбу шоу «Голос. Дети» после скандала с дочерью Алсу

Lenta.ruвчера в 23:17

Эрнст застал врасплох заявлением о будущем шоу «Голос. Дети»

Газета.Ru02:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Обновлено в 06:21
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб

Обновлено в 09:58
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном

Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
Обновлено в 09:28
Экономика

Грузопоток через порты Каспия превысил 21 млн тонн в год

В настоящее время общий объем грузов, которые ежегодно проходят через российские порты Каспийского моря, составляет 21 млн т. Власти хотят увеличить его благодаря стратегии развития морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
Обновлено в 10:10
Теннис

Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»

Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Обновлено в 10:11
Происшествия

Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль

Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Экономика

Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения

Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено в 08:09
Общество

Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
Здоровье

Малышева определила самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Футбол

Шувалов хочет сделать из ЦСКА суперклуб

Председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что в настоящий момент ведётся работа по превращению футбольной команды ЦСКА в суперклуб.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Глюкоза показала голую грудь прямо на красной дорожке премии МУЗ-ТВ

Отпраздновавшая 7 июня свое 33-летие певица Глюкоза (Наталья Ионова) вышла на красную дорожку с оголенной грудью.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края

Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Общество

Беглов и Миллер обсудили реконструкцию теплосетей в Петербурге

Стороны обсудили возможное участие компании в реконструкции теплосетей и котельных в Пушкинском и Колпинском районах, где эта проблема стоит наиболее остро.
Обновлено в 08:55
Футбол

Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино

Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 11:15
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие

В Сирии уничтожен воевавший на Донбассе главарь украинских боевиков

В ходе атаки из засады был уничтожен высокопоставленный главарь боевиков из Крыма, непримиримый враг России.
Обновлено в 11:14
Футбол

Легенда «Спартака» порекомендовал Федуну вернуть Промеса

Ранее игроки "Спартака" выразил желание вернуть Промеса в стан красно-белых.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

Обновлено в 06:01
Происшествия

Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова

Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Здоровье

Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей

Обновлено в 01:55
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом

В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента

Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Жена Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Семья продюсера Бари Алибасова подаст в суд на производителя средства для очистки труб "Крот".
Обновлено вчера в 10:34
Авто

Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео

Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Эрнст
Продюсер
Советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист, телеведущий. Генеральный директор «Первого канала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное