Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»РБК 01:05

Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала. Абрамова выиграла по итогам зрительского голосования, которое в прямом эфире 26 апреля транслировал «Первый канал».
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с чего всё началось

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу. После этого Первый канал провел спецвыпуск передачи, в котором Микелла решила не принимать участие.
РИА Новостивчера в 20:27

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Первый канал не собирается закрывать музыкальное шоу «Голос. Дети» после недавнего скандала

Эхо Москвы03:32

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

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Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

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Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»

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URA.Ruвчера в 21:16

Эрнст застал врасплох заявлением о будущем шоу «Голос. Дети»

Газета.Ru02:18
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В результате неудачный прыжок привел к госпитализации. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 04:02
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В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
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Политика

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Обновлено в 04:19
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
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Экономика

Смольный подписал соглашение о развитии системы «Умный город» на 1 млрд рублей

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Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией

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Дочка Леры Кудрявцевой получила от ее стилиста Макса Гора неординарный подарок. Он преподнес ей куклу – копию матери.
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Швейцарский клуб «Берн» объявил о переходе в команду защитника московского «Динамо» и сборной Финляндии Миика Койвисто.
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Общество

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Центр дистанционной лучевой терапии построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов на юге Северной столицы.
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Футбол

Сборная России сыграет в красной форме с Сан-Марино

Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, сообщает официальный Твиттер национальной команды.
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Политика

Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Общество

Россиянку в США приговорили к 7 годам за вывоз детей в РФ

Американский суд приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 00:21
Политика

Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
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Происшествия

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В Барселоне достроят собор Саграда-Фамилия спустя 137 лет

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Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
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Константин Эрнст
Продюсер
Советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист, телеведущий. Генеральный директор «Первого канала».
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