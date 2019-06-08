Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»РБК 01:05

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу. После этого Первый канал провел спецвыпуск передачи, в котором Микелла решила не принимать участие.

с чего всё началось

Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала. Абрамова выиграла по итогам зрительского голосования, которое в прямом эфире 26 апреля транслировал «Первый канал».

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