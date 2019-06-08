Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»РБК 01:05

Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала. Абрамова выиграла по итогам зрительского голосования, которое в прямом эфире 26 апреля транслировал «Первый канал».
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Эрнст рассказал, что будет с шоу «Голос. Дети»

ФАНвчера в 23:19

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

РБК01:05

Эрнст застал врасплох заявлением о будущем шоу «Голос. Дети»

Газета.Ru02:18

Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»

RT на русскомвчера в 23:58

Первый канал не будет закрывать «Голос. Дети» после скандала с дочерью Алсу

Телеканал 360°01:54

Эрнст раскрыл судьбу шоу «Голос. Дети» после скандала с дочерью Алсу

Lenta.ruвчера в 23:17

Эрнст определил судьбу шоу «Голос. Дети» на «Первом канале»

URA.Ruвчера в 21:16
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Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Авто

Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом

Обновлено в 05:36
Политика

Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ

Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено 06 июня в 21:53
Шоу-бизнес

Игорь Корнелюк жалеет, что не позвонил маме накануне смерти

Обновлено в 05:05
Футбол

Андрей Тихонов ответил на вопросы о «Спартаке», Промесе и Глушакове

Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал последние события в московском клубе.
Обновлено в 10:00
Спорт

Фанат назвал Медведеву дьяволом и призвал убраться из Японии

Американский фигурист Джонни Вейр сообщил о записке, в которой один из фанатов оскорбляет Евгению Медведеву и призывает убраться из Японии.
Обновлено в 08:55
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова

Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.
Обновлено в 04:20
Общество

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Обновлено в 06:58
Происшествия

Под Киевом ограбили дом депутата Верховной рады

Неизвестные ограбили в Киевской области дом, который принадлежит внефракционному депутату Верховной рады Олегу Недаве.
Обновлено в 08:41
Здоровье

В России готовится к регистрации препарат для лечения рака

Новый препарат для лечения рака оказался намного эффективнее ближайших аналогов.
Обновлено в 02:46
Политика

МИД прокомментировал иск Украины против России

Российский МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России, которые прошли накануне в Международном суде ООН в Гааге.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Общественный совет при МВД взял под особый контроль дело Голунова

Общественный совет при МВД намерен проконтролировать расследование уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу совета Анатолия Кучерену.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Футбол

Футболист «Челси» Азар перешел в «Реал»

Мадридский «Реал» объявил подписании соглашения с бельгийским футболистом «Челси» Эденом Азаром.
Обновлено вчера в 18:36
Футбол

Шувалов хочет сделать из ЦСКА суперклуб

Председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что в настоящий момент ведётся работа по превращению футбольной команды ЦСКА в суперклуб.
Обновлено в 09:45
Политика

Путин исключил возможность объединения России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности объединения РФ и Республики Беларусь в единое государство.
Обновлено вчера в 10:15
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса

По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".
Обновлено в 08:00
Экономика

Снизилась смертность трудоспособных россиян

Мужчины трудоспособного возраста стали умирать реже, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ.
Обновлено в 06:43
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»

Уровень поддержки парламента Зеленский оценил в 4%. «Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — добавил президент.
Обновлено в 04:34
Политика

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотики

В книге журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости употреблял наркотики.
Обновлено вчера в 23:10
Спорт

Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Обновлено в 08:18
Политика

Зеленский провел неформальную встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:14
Общество

МЧС предупредило о грозе и дожде в Москве

Обновлено в 09:49
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Константин Эрнст
Продюсер
Советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист, телеведущий. Генеральный директор «Первого канала».
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