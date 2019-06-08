Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»РБК 01:05
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала. Абрамова выиграла по итогам зрительского голосования, которое в прямом эфире 26 апреля транслировал «Первый канал».
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Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Авто
Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом
Обновлено в 05:36
Политика
Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ
Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено 06 июня в 21:53
Футбол
Андрей Тихонов ответил на вопросы о «Спартаке», Промесе и Глушакове
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал последние события в московском клубе.
Обновлено в 10:00
Спорт
Фанат назвал Медведеву дьяволом и призвал убраться из Японии
Американский фигурист Джонни Вейр сообщил о записке, в которой один из фанатов оскорбляет Евгению Медведеву и призывает убраться из Японии.
Обновлено в 08:55
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова
Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.
Обновлено в 04:20
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Обновлено в 06:58
Происшествия
Под Киевом ограбили дом депутата Верховной рады
Неизвестные ограбили в Киевской области дом, который принадлежит внефракционному депутату Верховной рады Олегу Недаве.
Обновлено в 08:41
Здоровье
В России готовится к регистрации препарат для лечения рака
Новый препарат для лечения рака оказался намного эффективнее ближайших аналогов.
Обновлено в 02:46
Политика
МИД прокомментировал иск Украины против России
Российский МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России, которые прошли накануне в Международном суде ООН в Гааге.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Общественный совет при МВД взял под особый контроль дело Голунова
Общественный совет при МВД намерен проконтролировать расследование уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу совета Анатолия Кучерену.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Футбол
Футболист «Челси» Азар перешел в «Реал»
Мадридский «Реал» объявил подписании соглашения с бельгийским футболистом «Челси» Эденом Азаром.
Обновлено вчера в 18:36
Футбол
Шувалов хочет сделать из ЦСКА суперклуб
Председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что в настоящий момент ведётся работа по превращению футбольной команды ЦСКА в суперклуб.
Обновлено в 09:45
Политика
Путин исключил возможность объединения России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности объединения РФ и Республики Беларусь в единое государство.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса
По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".
Обновлено в 08:00
Экономика
Снизилась смертность трудоспособных россиян
Мужчины трудоспособного возраста стали умирать реже, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ.
Обновлено в 06:43
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»
Уровень поддержки парламента Зеленский оценил в 4%. «Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — добавил президент.
Обновлено в 04:34
Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотики
В книге журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости употреблял наркотики.
Обновлено вчера в 23:10
Спорт
Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Обновлено в 08:18
Политика
Зеленский провел неформальную встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:14
Общество
МЧС предупредило о грозе и дожде в Москве
Обновлено в 09:49