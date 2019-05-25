Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»Известия 17:38
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). Зрители усомнились в честности голосования, после чего началась проверка.
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Обманутыми оказались все: мы, Первый канал, родители наших участников, и, конечно, сами наши участники… И пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть…Никакие призы не сделают наших детей лучше…
— Константин Эрнст, продюсерРамблер 15:56
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Шоу «Голос. Дети»: Константин Эрнст объявил настоящего победителя без Микеллы Абрамовой
Комсомольская правда16:07
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