Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»Известия 17:38

с чего всё началось

Обманутыми оказались все: мы, Первый канал, родители наших участников, и, конечно, сами наши участники… И пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть…Никакие призы не сделают наших детей лучше…

В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). Зрители усомнились в честности голосования, после чего началась проверка.

Политика В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Происшествия Неизвестный расстрелял полицейского в Туле Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.

Политика Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.

Происшествия Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Гаджеты Опять не везет. Из смартфонов Huawei исчезнет важная деталь С одной стороны, можно вспомнить, что множество смартфонов выпускаются без таких слотов расширения, однако в случае с Huawei это означает, что компании придется как минимум заниматься перекомпоновкой узлов на плате, а также - возможно - вынужденно увеличивать минимальный объем постоянной памяти, доступной пользователю.

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Авто Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».

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Авто Audi представит 7 версий текущих кроссоверов в этом году Еще о двух версиях упомянуто не было, но мы прекрасно помним, что на карте выпуска автопроизводителя, представленной не так давно на одном из совещаний в Испании значится Audi RS Q3, который планируется представить ближе к концу нынешнего года.

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Общество Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.