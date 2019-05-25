Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»Известия вчера в 17:38

В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). Зрители усомнились в честности голосования, после чего началась проверка.
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Дмитрий Нагиев
Микелла Абрамова решила не принимать участие в спецвыпуске. "Это ее решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью семьи “Голос”, и желаем ей больших творческих успехов.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательАлтапресс вчера в 20:30

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Зрители одобрили решение Эрнста о победителе шоу «Голос.Дети»

URA.Ruвчера в 22:55

Все победители шоу «Голос.Дети» получат по 1 млн руб

РБКвчера в 18:38

Первый канал покажет специальный выпуск финала шоу «Голос. Дети»

Телефактвчера в 07:45

Первый канал объявил всех участников «Голос. Дети» победителями

ТАССвчера в 15:54

Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети»

Друг для друга (Курск)вчера в 17:25

Все победители шоу «Голос. Дети» получили по миллиону рублей

Аргументы и Фактывчера в 17:38

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 18:07
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Общество

Новое телевидение придет через девять дней

Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.
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Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, с чего начинался день ее свадьбы

Певица Настя Каменских в Instagram рассказала, с чего начинался день ее свадьбы.
Обновлено в 01:55
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

НАТО примет новую военную стратегию из-за «российской угрозы»

НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Взрыв в Лионе мог быть результатом «террористического сговора»

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ завила, что после взрыва в Лионе парижская прокуратура рассматривает версию "террористического сговора".
Обновлено вчера в 20:48
Единоборства

Конор Макгрегор получил травму на тренировке

Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор травмировал левую руку во время тренировки.
Обновлено в 00:33
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено 23 мая в 09:13
Происшествия

Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю

Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.
Обновлено в 02:31
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»

Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено 22 мая в 07:14
Шоу-бизнес

«Кристине Орбакайте - 48»: Интересные факты из биографии дочери Примадонны

Жизнь дочери Аллы Пугачевой изучена вдоль и поперек, но в биографии именинницы все еще можно отыскать интересные факты.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок

Школьникам, которые собираются на последний звонок, необходимо предупредить своих родителей о предстоящих планах – сообщить место, время и примерную продолжительность празднования, а также оставить контакты двух-трех человек, которые будут праздновать с ними.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Зеленского официально пригласили с визитом в Канаду

Посол Канады на Украине Роман Ващук сообщил, что передал по телефону президенту Владимиру Зеленского приглашение посетить Канаду 2 июля.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 23 мая в 11:38
Общество

«Музеон» и «Лиза Алерт» приурочили акцию к Дню пропавших детей

Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено вчера в 10:54
Политика

Кадыров прокомментировал слухи о назначении вице-премьером России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг слухи о назначении на пост полпреда СКФО и вице-премьера РФ.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погибли три человека

Обновлено в 00:28
Космос

Открытие на Плутоне может стать фактом существования внеземной жизни

Под поверхностью Плутона находится гигантский океан, состоящий из особой формы воды, сообщается в журнале Nature Geoscience.
Обновлено вчера в 04:45
Единоборства

Хабиб поздравил российских бойцов с успехом на турнире PFL

Обновлено вчера в 22:00
Футбол

В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ

В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.
Обновлено в 00:17
Энергетика

РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Обновлено вчера в 07:21
Кино

Режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах за фильм «Дылда»

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз конкурса авторского кино «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие

Армия Хафтара подошла к Триполи

Обновлено в 00:45
Теннис

Джокович утверждает, что проломил пол в тренажерном зале Парижа

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Футбол

Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере

Обновлено в 01:53
Здоровье

В Тюмени стартует акция по профилактике заболеваний щитовидной железы

Тюменская область присоединилась к проведению Всемирного дня щитовидной железы, который проходит сегодня, 25 мая.
Обновлено в 00:02
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