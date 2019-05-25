Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»Известия вчера в 17:38
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). Зрители усомнились в честности голосования, после чего началась проверка.
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Микелла Абрамова решила не принимать участие в спецвыпуске. "Это ее решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью семьи “Голос”, и желаем ей больших творческих успехов.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательАлтапресс вчера в 20:30
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Общество
Новое телевидение придет через девять дней
Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.
Обновлено в 02:30
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, с чего начинался день ее свадьбы
Певица Настя Каменских в Instagram рассказала, с чего начинался день ее свадьбы.
Обновлено в 01:55
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «российской угрозы»
НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Взрыв в Лионе мог быть результатом «террористического сговора»
Министр юстиции Франции Николь Беллубэ завила, что после взрыва в Лионе парижская прокуратура рассматривает версию "террористического сговора".
Обновлено вчера в 20:48
Единоборства
Конор Макгрегор получил травму на тренировке
Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор травмировал левую руку во время тренировки.
Обновлено в 00:33
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено 23 мая в 09:13
Происшествия
Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю
Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.
Обновлено в 02:31
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено 22 мая в 07:14
Шоу-бизнес
«Кристине Орбакайте - 48»: Интересные факты из биографии дочери Примадонны
Жизнь дочери Аллы Пугачевой изучена вдоль и поперек, но в биографии именинницы все еще можно отыскать интересные факты.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок
Школьникам, которые собираются на последний звонок, необходимо предупредить своих родителей о предстоящих планах – сообщить место, время и примерную продолжительность празднования, а также оставить контакты двух-трех человек, которые будут праздновать с ними.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Зеленского официально пригласили с визитом в Канаду
Посол Канады на Украине Роман Ващук сообщил, что передал по телефону президенту Владимиру Зеленского приглашение посетить Канаду 2 июля.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 23 мая в 11:38
Общество
«Музеон» и «Лиза Алерт» приурочили акцию к Дню пропавших детей
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Кадыров прокомментировал слухи о назначении вице-премьером России
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг слухи о назначении на пост полпреда СКФО и вице-премьера РФ.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли три человека
Обновлено в 00:28
Космос
Открытие на Плутоне может стать фактом существования внеземной жизни
Под поверхностью Плутона находится гигантский океан, состоящий из особой формы воды, сообщается в журнале Nature Geoscience.
Обновлено вчера в 04:45
Единоборства
Хабиб поздравил российских бойцов с успехом на турнире PFL
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ
В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.
Обновлено в 00:17
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено вчера в 07:21
Кино
Режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах за фильм «Дылда»
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз конкурса авторского кино «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие
Армия Хафтара подошла к Триполи
Обновлено в 00:45
Теннис
Джокович утверждает, что проломил пол в тренажерном зале Парижа
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере
Обновлено в 01:53
Здоровье
В Тюмени стартует акция по профилактике заболеваний щитовидной железы
Тюменская область присоединилась к проведению Всемирного дня щитовидной железы, который проходит сегодня, 25 мая.
Обновлено в 00:02