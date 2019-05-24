Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»Известия вчера в 17:38

Сегодняшний вечер — это не эпилог, а праздник, который мы снова вам дарим. К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в выпуске, но она остается частью семьи „Голос“, и мы уважаем ее решение и желаем ей успехов.

В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). Зрители усомнились в честности голосования, после чего началась проверка.

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