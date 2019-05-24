Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»Известия вчера в 17:38
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). Зрители усомнились в честности голосования, после чего началась проверка.
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Сегодняшний вечер — это не эпилог, а праздник, который мы снова вам дарим. К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в выпуске, но она остается частью семьи „Голос“, и мы уважаем ее решение и желаем ей успехов.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательТелеканал 360° вчера в 19:00
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Общество
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Самый длинный маршрут "Майской велопрогулки" отменили из-за дождей.
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Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
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США начали строительство первой атомной подлодки нового поколения
В штате Вирджиния приступили к строительству первой стратегической подводной лодки класса «Колумбия».
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Представлен российский телефон Inoi 248M с огромным динамиком
Российская компания Inoi представила кнопочный «громкий» телефон 248M.
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Авто
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Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
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Шоу-бизнес
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Досрочное голосование на выборах в ЕП в Латвии прошло с 22 по 24 мая, и в нем приняли участие 11,07% избирателей - 156 288 граждан.
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Авто
Nissan X-Trail на длительном тесте «За рулем». Задавайте вопросы!
Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено вчера в 02:11
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа
Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Глава Генштаба Украины признал потерю Крыма задолго до 2014 года
Киев потерял Крым задолго до событий 2014 года.
Обновлено в 01:19
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Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.
Обновлено вчера в 11:37
Единоборства
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Обновлено в 00:33
Игры
Четвертая часть Modern Warfare называется Call of Duty: Modern Warfare
Первая часть называлась Call of Duty 4: Modern Warfare, так что очевидно, что четвертая – Call of Duty: Modern Warfare.
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Киев признал зависимость от торговли с Россией
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Общество
Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны
Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Во Владивостоке прошла акция по массовому запуску «цифровых» змеев
Акция по массовому запуску "цифровых" змеев, посвящённая третьей волне перехода регионов России на цифровое вещание, прошла во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 00:52
Футбол
Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
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Происшествия
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
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Обновлено вчера в 18:50
Общество
Для японских ядерных отходов ищут могильник
Японские власти в качестве одной из главных целей заявили строительство хранилищ для постоянного захоронения высокорадиоактивных отходов, накапливаемых в процессе работы АЭС.
Обновлено в 01:13
Общество
Опрос: 7% россиян боятся увольнения с работы
Только 7% россиян боятся увольнения с работы, а подавляющее большинство (68%) не испытывают страхов, связанных с работой.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено 23 мая в 16:57
Технологии
Эксперт: появление сетей 5G в России могут отсрочить
Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков убежден, что развертывание в России сетей 5G может быть отложено до 2023 года.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Юрист Трампа встретился с заявившем о влиянии Киева на выборы в США экс-дипломатом Украины
Адвокат президента США Рудольф Джулиани встретился с бывшим сотрудником посольства Украины в Вашингтоне Андреем Телиженко, который ранее заявлял, что Киев пытался повлиять на прошедшие в 2016 году американские выборы с целью помочь экс-госсекретарю Хиллари Клинтон одержать на них победу.
Обновлено вчера в 22:04
Космос
SpaceX запустила первые 60 спутников для системы глобального интернета
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 спутниками для системы глобального интернета Starlink.
Обновлено вчера в 01:35
Здоровье
Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций
Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства.
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