Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалистыRT на русском 24 мая в 18:03
Ранее результаты суперфинала, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировали: по результатам расследования выяснилось, что на голосование «было оказано внешнее воздействие». В ходе спецвыпуска вещатель не стал вновь выбирать победителя.
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Микелла Абрамова решила не принимать участие в спецвыпуске. "Это ее решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью семьи “Голос”, и желаем ей больших творческих успехов.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательАлтапресс 24 мая в 20:30
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Жителей Волгограда шокировала судьба программы «Голос» после скандала
Московский Комсомолец24 мая в 22:38
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Хоккей
Сборная России по хоккею уступила в полуфинале Финляндии
В четвертьфинале Финляндия в овертайме победила Швецию. Россияне уступили со счетом 0:1, единственную в матче шайбу забросил Марко Анттила.
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Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
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В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
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Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено вчера в 09:37
Космос
Астероид приближается к Земле в эти минуты
Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру
Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.
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Общество
В Татарстане запретили охоту во всех природных заказниках до 2023 года
В Республике Татарстан запретили любительскую и спортивную охоту во всех государственных природных заказниках до 2023 года.
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Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»
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Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
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Ребенок погиб, еще 14 человек пострадали при обрушении театральной сцены на востоке Китая. Там проходил творческий танцевальный конкурс.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу
Обновлено в 02:48
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Хоккей
Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Небольшой самолет застрял в деревьях в Германии
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Военные ЧФ провели учения по отражению атаки диверсантов
Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) провели антитеррористические учения по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника на объекты аэродрома базирования морской авиации.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
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Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
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Обновлено вчера в 20:45
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено 24 мая в 12:21
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
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Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье
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Шоу-бизнес
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Отмечается, что у Тимати уже есть дочь Алиса. Ребенок появился после непродолжительных отношений артиста с моделью Аленой Шишковой.
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Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Экономика
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В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
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