Музыка
Эрнст обратился к дочери Алсу при подведении итогов шоу «Голос. Дети»РБК вчера в 16:38
«Первый канал» провел специальный выпуск проекта из-за отмены финала шестого сезона музыкального шоу в связи со скандалом с накруткой голосов. Как выяснила Group IB, количество голосов в пользу Абрамовой увеличивалось искусственно, в том числе с помощью ботов.
Читать в источнике
Оценить500
Микелла Абрамова решила не принимать участие в спецвыпуске. "Это ее решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью семьи “Голос”, и желаем ей больших творческих успехов.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательАлтапресс вчера в 20:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Спорт
Адвокат: Кокорин стал пять раз в неделю посещать спортзал
Обновлено в 05:42
Политика
Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме
Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:31
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Сын актрисы Татьяны Васильевой ослеп на один глаз
Российский актёр Филипп Васильев — сын народной артистки РФ Татьяны Васильевой — ослеп на один глаз, рассказал телеведущий Станислав Садальский в своём блоге.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Бывшие военные США призвали Трампа не допустить войну с Ираном
Около 70 бывших высокопоставленных военных США опубликовали в War on the Rocks письмо к президенту США Дональду Трампу с просьбой не допустить роста напряженности и войны с Ираном.
Обновлено в 04:08
Общество
Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами
Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Общество
Arteezy предложил изменения для ближайшего патча в Dota 2
Артур Arteezy Бабаев назвал Nyx Assassin, Shadow Shaman и Morphling главными претендентами на ослабление в ближайшем патче в Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что не считает Drow Ranger слишком сильным персонажем.
Обновлено вчера в 12:07
Наука
Филологи предложили новый термин для мясных изделий
К карнонимам исследователи отнесли названия готовых мясных продуктов и полуфабрикатов (колбасных изделий, пельменей, мантов, хинкали, котлет, биточков, шашлыков) и проанализировали 411 наименований.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Дельфинарий сгорел в Севастополе
Обновлено в 04:01
Происшествия
Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде
В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе, который стоял на разгрузке.
Обновлено в 05:35
Авто
BMW в своем видео потроллила ушедшего в отставку CEO Mercedes
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети
Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Культура
Канделаки снимает сериал о порноактерах для Amediateka
Обновлено вчера в 10:29
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено 23 мая в 09:29
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю
С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.
Обновлено в 05:06
Футбол
УЕФА может наказать «Фенербахче» за нарушение финансового фэйр-плей
Турецкая команда не выполнила условия по урегулированию нарушений правил финансового фэйр-плей, не сумев добиться безубыточности в сезоне-2018/19.
Обновлено в 03:42
Политика
Петиция за отставку главы АП Украины набрала нужные голоса
Петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое число голосов.
Обновлено в 04:53
Кино
Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие
В Средиземном море мальтийские военные спасли более 200 мигрантов
Вооружённые силы Мальты спасли 216 мигрантов в ходе двух отдельных спасательных операций в Средиземном море поздно вечером в пятницу, сообщает газета Times of Malta.
Обновлено в 05:11
Футбол
Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контракт
Контракт Юрия Жиркова с командой истекает летом 2019 года. Ранее Виллаш-Боаш заявил, что ему интересна работа в «Марселе».
Обновлено в 05:17
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Украина получила от США два контрбатарейных радара
Киев получил от США два контрбатарейных радара, говорится в сообщении на странице кабмина Украины на фейсбуке.
Обновлено в 05:17