Музыка

Эрнст обратился к дочери Алсу при подведении итогов шоу «Голос. Дети»РБК вчера в 16:38

«Первый канал» провел специальный выпуск проекта из-за отмены финала шестого сезона музыкального шоу в связи со скандалом с накруткой голосов. Как выяснила Group IB, количество голосов в пользу Абрамовой увеличивалось искусственно, в том числе с помощью ботов.
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Дмитрий Нагиев
Микелла Абрамова решила не принимать участие в спецвыпуске. "Это ее решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью семьи “Голос”, и желаем ей больших творческих успехов.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательАлтапресс вчера в 20:30

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