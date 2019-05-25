Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»РИА Новости 18:07
Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя кто за ним стоял. В сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери. Фаворитом считали мальчика из Казахстана - Ержана Максима.
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Шоу-бизнес
Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
Обновлено в 04:00
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Племянница Скрипаля передала в СК записи разговоров с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория передала в Следственный комитет записи разговоров с ним.
Обновлено в 10:11
Политика
Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах
Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Политика
Россияне смогут без виз посещать Коста-Рику
Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, граждане РФ с загранпаспортом смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней, считая с даты въезда.
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Энергетика
Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России
Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года.
Обновлено в 10:05
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi уверен в качестве Redmi K20
Глава бренда и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг (Lu Weibing) поспешил всех успокоить. Проблемы с качеством были у Mi 9 из первых партий.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Более 20 заключенных погибли в ходе беспорядков в колонии в Венесуэле
По меньшей мере 23 заключенных были убиты, а 20 работников пенитенциарного учреждения получили ранения в результате беспорядков колонии в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы, пишет La Nación.
Обновлено в 14:43
Игры
Первый контакт: в игре Arma 3 появятся пришельцы
Обновлено в 10:50
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Футбол
Источник: жена Гвардиолы посетила Турин и арендовала в городе на год автомобиль
По информации источника, Серра арендовала в городе на ближайший год вместительный автомобиль.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Политика
Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00
Экономика
Греф переизбран главой Сбербанка
Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:57
Космос
Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных объекта
Очевидцы из Мексики сняли на камеру два таинственных объекта, пролетевших над вулканом Попокатепетль.
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»
В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Космос
Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле
Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Милла Йовович в платье от Balmain блистала на кинопремьере в Каннах
Последняя в роскошном золотистом платье от Balmain стала настоящим украшением красной ковровой дорожки.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Шестилетний сын Рудковской отказывается фотографироваться без гонорара
Недавно сын Яны Рудковской продемонстрировал характер. Гном Гномыч отказался позировать фотографу на мероприятии без гонорара.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено в 12:21