Общество
Эрнст не исключил личного конфликта Бера с Друзем в истории с подкупомREGNUM 07:31
Ильёй Бером, обвинившим председателя международной ассоциации клубов в попытке подкупа, может быть личный конфликт. Такое предположение выдвинул генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
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Мы должны понять, как было на самом деле. На первый взгляд это выглядит, возможно, как личный конфликт. Но, тем не менее, выводы будут сделаны, когда мы выясним все обстоятельства.
— Константин Эрнст, продюсерИнтерфакс 06:05
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