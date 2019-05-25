Музыка

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»РИА Новости 18:07

Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя кто за ним стоял. В сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери. Фаворитом считали мальчика из Казахстана - Ержана Максима.
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Максим Галкин
Я невероятно как зритель растроган этим справедливым финалом. Я хочу поздравить победителей, и я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было просто замечательно, трогательно, классно. Первый канал очень достойно вышел из этого конфликта.
— Максим Галкин, российский исполнительТАСС 17:24

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Галкин назвал мудрым решение по победителям «Голос.Дети»

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Константин Эрнст поделился, что чувствует себя обманутым

Аргументы и Факты20:14

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

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Решена судьба «Голоса» на Первом после скандала с дочерью Алсу

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Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети»

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ТАСС17:24

Психолог рассказала, кому из участников будет сложнее всего в спецвыпуске детского «Голоса»

ФАН13:20
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Общество

Штормовое предупреждение объявлено на 28 мая в Приморье

Ночью и днём 28 мая в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
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Армия и оружие

НАТО примет новую стратегию из-за «ядерной угрозы» со стороны России

НАТО впервые за десятилетия примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
Обновлено в 21:16
Гаджеты

Huawei больше не сможет выпускать смартфоны со слотом для карт microSD

Стало известно, что такое решение SD Association ставит под угрозу смартфоны от Huawei, поскольку данные гаджеты поставляются с небольшим объемом встроенной памяти.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета

Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 02:53
Политика

Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом

Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено в 19:42
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 21:34
Авто

Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили

Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Катя Лель засняла странные объекты в небе над Москвой

Обновлено в 20:37
Энергетика

«Новатэк» получил пять новых лицензий в Красноярском крае

"Новатэк" объявил о получении пяти новых лицензий на участки в Красноярском крае, расположенные в непосредственной близости от существующих лицензионных объектов компании на полуострове Гыдан, сообщает компания.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Происшествия

Заминированный сверток взорвался в Лионе

Заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго в Лионе. В результате ЧП есть раненые, пишет газета Le Progres.
Обновлено в 12:16
Здоровье

В Китае хирурги исправили руки девочки, родившейся с 14 пальцами

Обновлено в 10:56
Хоккей

В Омске передумали сносить хоккейную «Арену-Омск»

Как пишет "Матч ТВ", Колобков также отметил, что пока неизвестно, как именно будет восстановлено здание, так как проект еще готовится.
Обновлено в 11:30
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Армия и оружие

В России модернизируют системы залпового огня «Град»

Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
Обновлено в 20:27
Общество

Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок

Школьникам рекомендуется сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП, рассказали РИА Новости в Росгвардии в преддверии последнего звонка в школах.
Обновлено в 20:41
Наука

Вороны оказались способны заражать друг друга плохим настроением

Обновлено 22 мая в 04:53
Происшествия

В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов

Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено вчера в 11:06
Экономика

Ритейлеры предупредили о риске роста цен из-за ставок по эквайрингу

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в адрес Ассоциации банков России письмо (есть в распоряжении RNS), в котором предупредила о риске повышения цен на продукцию в торговых сетях из-за высоких ставок по эквайрингу.
Обновлено в 04:30
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Обновлено в 11:48
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