Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»РИА Новости 18:07
Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя кто за ним стоял. В сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери. Фаворитом считали мальчика из Казахстана - Ержана Максима.
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Я невероятно как зритель растроган этим справедливым финалом. Я хочу поздравить победителей, и я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было просто замечательно, трогательно, классно. Первый канал очень достойно вышел из этого конфликта.
— Максим Галкин, российский исполнительТАСС 17:24
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