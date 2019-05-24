Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»РИА Новости 18:07
Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя кто за ним стоял. В сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери. Фаворитом считали мальчика из Казахстана - Ержана Максима.
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Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, „Первый канал“, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное — дети.
— Константин Эрнст, продюсерURA.Ru 16:07
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