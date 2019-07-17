Футбол
Эрнесто Вальверде: «Ждем от Гризманна немедленных результатов»Sportbox.RU 15:03
Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде. Напомним, 12 июля «Барселона» официально объявила о переходе 28-летнего француза за 120 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Экономика
Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено в 16:32
Происшествия
В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХ
В Астраханской области в рамках расследования уголовных дел о превышении полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек.
Обновлено в 15:35
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35
В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Футбол
«Русенборг», БАТЭ и «Карабах» прошли во второй круг Лиги чемпионов
В европейской Лиге чемпионов завершается первый квалификационный раунд в котором участвуют наиболее слабые команды.
Обновлено в 15:15
Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца в «Русалочке»
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
Медведчук представил Европарламенту мирный план по Донбассу
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины.
Обновлено в 12:57
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Лобода объявила в розыск танцора из Нижнего Новгорода
Известная певица Светлана Лобода выступила на стадионе "Нижний Новгород" 16 июля.
Обновлено в 14:15
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Игры
Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Британскую студентку оштрафовали за лекцию о феминизме в Красноярске
Открытая лекция студентки Кембриджа Харриет Филлипс должна была пройти в культурном пространстве «Окна» музейного центра «Площадь мира» вечером 16 июля.
Обновлено в 01:49
Политика
Появились новые свидетели в деле о крушении MH17
В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Наркобарон Коротышка приговорен в США к пожизненному сроку
Суд в Нью-Йорке вынес приговор знаменитому мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману по прозвищу Эль Чапо (Коротышка).
Обновлено в 11:10
Политика
Зеленский видит в освобождении моряков шаг к началу диалога с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение 24 украинских моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы, могло быт стать шагом к восстановлению диалога между Москвой и Киевом.
Обновлено в 14:44
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи
"Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи.
Обновлено в 16:39
Общество
В России представили паспорта будущего
Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Наука
Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером
Обновлено в 09:49
Футбол
Черышев назвал лучший момент в своей карьере
Обновлено в 12:19