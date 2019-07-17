Футбол

Эрнесто Вальверде: «Ждем от Гризманна немедленных результатов»Sportbox.RU 15:03

Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде. Напомним, 12 июля «Барселона» официально объявила о переходе 28-летнего француза за 120 миллионов евро.
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Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
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Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
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В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХ

В Астраханской области в рамках расследования уголовных дел о превышении полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек.
Обновлено в 15:35
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35

В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Футбол

«Русенборг», БАТЭ и «Карабах» прошли во второй круг Лиги чемпионов

В европейской Лиге чемпионов завершается первый квалификационный раунд в котором участвуют наиболее слабые команды.
Обновлено в 15:15
Здоровье

Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба

Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
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Гарри Стайлс может сыграть принца в «Русалочке»

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Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика

Медведчук представил Европарламенту мирный план по Донбассу

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины.
Обновлено в 12:57
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
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Происшествия

СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Лобода объявила в розыск танцора из Нижнего Новгорода

Известная певица Светлана Лобода выступила на стадионе "Нижний Новгород" 16 июля.
Обновлено в 14:15
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Минобороны восстанавливает военный городок XIX века в Гусеве

Обновлено в 12:05
Игры

Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3

Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Британскую студентку оштрафовали за лекцию о феминизме в Красноярске

Открытая лекция студентки Кембриджа Харриет Филлипс должна была пройти в культурном пространстве «Окна» музейного центра «Площадь мира» вечером 16 июля.
Обновлено в 01:49
Политика

Появились новые свидетели в деле о крушении MH17

В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Наркобарон Коротышка приговорен в США к пожизненному сроку

Суд в Нью-Йорке вынес приговор знаменитому мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману по прозвищу Эль Чапо (Коротышка).
Обновлено в 11:10
Политика

Зеленский видит в освобождении моряков шаг к началу диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение 24 украинских моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы, могло быт стать шагом к восстановлению диалога между Москвой и Киевом.
Обновлено в 14:44
Происшествия

После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку

Обновлено в 06:40
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Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира

Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
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Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
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Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи

"Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи.
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В России представили паспорта будущего

Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке.
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Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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