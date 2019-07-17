Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде. Напомним, 12 июля «Барселона» официально объявила о переходе 28-летнего француза за 120 миллионов евро.

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