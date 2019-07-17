Футбол
Эрнесто Вальверде: «Ждем от Гризманна немедленных результатов»Матч ТВ 15:03
Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде. Напомним, 12 июля «Барселона» официально объявила о переходе 28-летнего француза за 120 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:34, Вашингтон
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В европейской Лиге чемпионов завершается первый квалификационный раунд в котором участвуют наиболее слабые команды.
Обновлено в 15:15
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ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
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