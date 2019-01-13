Футбол

Эрнесто Вальверде: «Статистика Месси находится где-то в стратосфере»
Матч ТВ
01:49

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о новом рекорде нападающего клуба Лионеля Месси. Напомним, аргентинский футболист отметился голом в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (3:0), который стал для него 400-м в примере.
Матч ТВ01:49

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Эрнесто Вальверде: «Статистика Месси находится где-то в стратосфере»

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Эрнесто Вальверде: «Статистика Месси находится где-то в стратосфере»

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